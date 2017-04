Gowin: Skala ekstrawagancji Macierewicza będzie coraz mniejsza

Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin odniósł się na antenie TVN24 do ostatnich komentarzy, jakie wywołały działania podejmowane przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. - Sądzę, że skala jego ekstrawagancji będzie coraz mniejsza - zaznaczył, nawiązując wprost do wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Zdjęcie Jarosław Gowin /Jakub Wosik /Reporter

Wicepremier przekonywał na antenie TVN24, że Antoni Macierewicz jest bardzo wyrazistą postacią, ale jednocześnie zaznaczył, że o tym, czy powinien być ministrem czy nie, nie będzie się wypowiadał.



Pytany, czy szef MON jest problemem dla rządu PiS, powiedział, że "dopóki ma rekomendację klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz poparcie pani premier Szydło, to w ogóle nie ma tematu".



Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński, pytany na antenie radia RMF FM, czy ma pełne zaufanie i pełne poparcie dla szefa MON Antoniego Macierewicza zaznaczył, że jest on człowiekiem, który, "zrobił wiele rzeczy, które wydawały się niemożliwe". "Ale to jest jednocześnie człowiek, który ma w sobie wiele takich cech, które mają ludzie bardzo silni, pewnej ekstrawagancji. I rzeczywiście będę oczekiwał, żeby ta ekstrawagancja została ograniczona" - stwierdził prezes PiS.



Gowin odniósł się także do listu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wysłanego w imieniu prezydenta do szefa MON. Jego zdaniem między prezydentem a ministrem obrony narodowej nie ma konfliktu, a list to "rutynowe działanie".