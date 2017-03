Gowin: Zamachy w Londynie to dowód na fiasko polityki multikulti

Zamach w Londynie to najlepszy dowód na fiasko polityki multikulti - ocenił w piątek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Jego zdaniem trzeba wrócić do twardej tożsamości europejskiej, Europa nie może stać się kontynentem islamskim.

W środę po południu w Londynie 52-letni Khalid Masood wjechał samochodem w grupę ludzi na Moście Westminsterskim, a następnie próbował dostać się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem policjanta strzegącego bramy wjazdowej. Wkrótce potem sprawca został zastrzelony przez interweniujące służby bezpieczeństwa.

"To był faktycznie Brytyjczyk, ale potomek imigrantów i jego zachowanie i zachowanie wielu innych potomków imigrantów, bo przecież wiele poprzednich zamachów było organizowanych przez ludzi, którzy urodzili się już w państwach Zachodu, to jest najlepszy dowód na fiasko polityki multikulti. Trzeba wrócić do twardej tożsamości europejskiej, trzeba wierzyć w wartości, na których ufundowany jest Zachód" - powiedział w Radiu ZET Gowin.

"Wtedy, kiedy będziemy mocno wierzyli, wtedy będziemy Europejczykami w prawdziwym tego słowa znaczeniu, wtedy możemy być otwarci i akceptować tutaj poglądy tych, którzy się z nami nie zgadzają, pod jednym warunkiem, że będą akceptować zasady, na których oparty jest Zachód" - dodał Gowin.

Jego zdaniem część wyznawców islamu kwestionuje wartości takie m.in. jak wolność słowa, wolność religii, równość kobiety i mężczyzny. "To są wartości, które część wyznawców świata islamu nie tylko kwestionuje, ale chce zniszczyć" - dodał.

"Mamy do czynienia ze zderzeniem cywilizacji. Ukrainiec popełniający przestępstwo w Polsce czy Polak popełniając przestępstwo na Ukrainie jest po prostu przestępcą. Nie mamy tutaj do czynienia z konfliktem wartości. Ten człowiek, który zamordował kilka osób w Londynie zrobił to nie jako przestępca, zrobił to jako wyznawca wiary w Allaha i wiary w to, że ludzi o innych przekonaniach można mordować" - powiedział Gowin.

Gowin podkreślił, że Europa nie może stać się kontynentem islamskim. Pytany, w jaki sposób może się stać, odpowiedział: "Bardzo prosto może się stać. Proszę spojrzeć na trendy demograficzne, proszę też spojrzeć na to, co się dzieje w tych zakątkach Europy, gdzie muzułmanie stanowią większość. Zapraszam do niektórych dzielnic Sztokholmu".