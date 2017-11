Grudziądz: Zmarł czterolatek, nad którym znęcał się konkubent matki

W Grudziądzu zmarło czteroletnie dziecko, nad którym miał się znęcać konkubent jego matki. Informację o śmierci chłopca w czwartkowy wieczór przekazał PAP ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci szpitala w tym mieście dr Piotr Brzeziński.

"Potwierdzam informację o śmierci chłopca. Od początku, gdy do nas trafił, a było to w poniedziałek, mieliśmy niewielkie szanse na skuteczną reakcję. Po zbadaniu dziecka natychmiast zaalarmowaliśmy policję, bo jego obrażenia wskazywały na ingerencję osób trzecich w jego zdrowie" - dodał Brzeziński.

W czwartek matka chłopca usłyszała zarzuty narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i spowodowanie poprzez zaniechanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

"Po ogłoszeniu zarzutu przesłuchano kobietę w charakterze podejrzanej. Nie przyznała się do winy, złożyła wyjaśnienia. Są one co do zasady zbieżne z zeznaniami podejrzanego o znęcanie się nad chłopcem konkubenta tej pani. Szczegółowe kwestie w ich wyjaśnieniach się różnią" - powiedział PAP zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu Marcin Licznerski.

Prokurator dodał, że 31-letnia Andżelika L. wskazała na chorobę dziecka, która miała doprowadzić do zasinień na jego ciele.

"Nie znajduje to potwierdzenia w żadnych badaniach lekarskich, a kobieta nie była z dzieckiem ze wskazanymi dolegliwościami u lekarza. Swojego konkubenta oceniła jako dobrego partnera i troskliwego opiekuna dzieci" - wyjaśnił Licznerski.

Andżelice L. grozi kara od trzech do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator zaznaczył jednak, że postępowanie jest rozwojowe.

Konkubent matki czteroetniego chłopca usłyszał w środę zarzut znęcania się nad nim ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania ciężkich obrażeń ciała.

Sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec podejrzanego i matki chłopca. Sześcioro rodzeństwa chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego.

Tomasz Więcławski, Karolina Wichowska