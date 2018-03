Grzegorz Schetyna: Musimy odbudować wizerunek i pozycję PO

- Musimy odbudować wizerunek i pozycję Platformy Obywatelskiej oraz przekonanie Polaków, by w wielkiej liczbie mogli nam zaufać, tak jak w poprzednich latach - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna. Dodał, że PO jest doświadczoną partią, najbardziej dojrzałą i wie jak wygrywać z PiS.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Jacek Dominsk /East News

We wtorek przewodniczący PO Grzegorz Schetyna z parlamentarzystami rozpoczęli cykl spotkań w regionach z mieszkańcami i przedstawicielami różnych środowisk. We wtorek i środę spotkania odbywają się w miastach na Warmii i Mazurach.

Schetyna podczas konferencji prasowej we wtorek w Olsztynie powiedział, że "przedstawiciele PO będą rozmawiać z mieszkańcami Warmii i Mazur o programie regionalnym i lokalnym, o wyzwaniach, jakie przynosi 2018 rok i następne lata, o obronie samorządu, o współpracy partii opozycyjnych".

"O tym, co można zrobić, by zachować dobrą drogę, którą ten region podąża od wielu lat, szczególnie w tych ostatnich latach. Inwestycje, dobrze zarządzane miejsca i nowe miejsca pracy, branża turystyczna są symbolami tego regionu. Wiele dobrych rzeczy już zostało tu zrobionych dzięki ludziom Platformy Obywatelskiej" - podkreślił szef PO.

Dodał, że spotkania będą dotyczyć także problemów regionu, ale i kwestii ogólnopolskich. "To będzie także możliwość rozmowy z mieszkańcami o aktualnych sprawach, o tym, co się dzieje obecnie w polityce wewnętrznej i zagranicznej, jakie jest miejsce Polski, jak sporo Polska traci przez nieudane rządy PiS, jak definiujemy zagrożenia, jak będą wyglądały następne miesiące, co trzeba zrobić by dać sobie szansę zakończenia tych trudnych rządów PiS w parlamencie" - wymienił Schetyna.

"Musi odbudować wizerunek i pozycję Platformy Obywatelskiej, przekonanie Polaków, żeby w wielkiej liczbie mogli nam zaufać tak jak w latach 2006-2011 i że Platforma daje gwarancję zbudowania szerokiej listy partii opozycyjnych i środowisk, które nie zgadzają się na to by centralistyczna, antysamorządowa polityka PiS zdominowała naszą rzeczywistość" - mówił.

Jak ocenił, "PO jest najbardziej dojrzałą, doświadczoną partią, która najlepiej wie, jak wygrywać z PiS".

Przypomniał, że Platforma podpisała list intencyjny z Nowoczesną w sprawie budowania list wyborczych do sejmików wojewódzkich. Podkreślił, że obie partie są otwarte na współpracę z innymi środowiskami samorządowymi i ruchami miejskimi, dzięki którym koalicja będzie miała obywatelski charakter. Dodał, że o zawieraniu lokalnych koalicji decydować będą regionalne władze PO.