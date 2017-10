Grzegorz Schetyna: PO powstrzyma marsz partii rządzącej w stronę państwa totalitarnego

"Zaczynamy maraton wyborczy, jesteśmy przygotowani na wybory samorządowe, parlamentarne i prezydenckie - podkreślił w sobotę Grzegorz Schetyna podczas konwencji samorządowej Platformy Obywatelskiej w Łodzi. Dodał, że trzeba "bronić Polski przed tymi, którzy chcą obudować PRL".

Przewodniczący Platformy przypomniał, że w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe, chwile potem do Parlamentu Europejskiego, parlamentarne i wybory prezydenckie.

"Zaczynamy maraton wyborczy (...), na te wszystkie wybory PO jest gotowa" - zadeklarował.

"Ten wyborczy maraton nie jest podobny do żadnego po roku 89. Dziś nie chodzi o zwykłą konkurencję miedzy partiami politycznymi. Dziś tak, jak kiedyś, walczymy o przyszłość Polski. Polski opartej na wolności, własności prywatnej i na samorządności. Musimy tej Polski bronić przed tymi, którzy chcą odbudować PRL. Państwo partyjnej nomenklatury, które kontroluje i chce odbierać nam wolność" - mówił.

Według Schetyny, aby obronić kraj potrzeba m.in. mocniejszego oporu przeciwko złej zmianie, zamachowi na niezależność sądów, upartyjnienia spółek, atakowi na wolne media, zmianom w ordynacji wyborczej.

Drugim warunkiem - według przewodniczącego PO - jest zjednoczenie opozycji.

"Po trzecie musimy pokazać rodakom inny pomysł na naszą ojczyznę. Polacy muszą wiedzieć nie tylko przeciw czemu, ale przede wszystkim na co, na kogo mają głosować. Był taki czas, kiedy mówiliśmy o totalnej opozycji. Od teraz, od dzisiaj, chcemy mówić o totalnej propozycji" - zaznaczył.

"Stworzymy wielką koalicję"

Schetyna podczas swojej przemowy podkreślił, że państwo musi przeciwdziałać "podziałowi na Polskę A i Polskę B". "Ale nie w ten sposób, że stanie się właścicielem wszystkiego" - zaznaczył.

Według niego, tylko silne samorządy zatrzymają "centralizm i upartyjnianie państwa". "Dlatego przed wyborami stworzymy wielką koalicję z wszystkimi prosamorządowymi partiami i organizacjami lokalnymi" - oświadczył Schetyna.

"Obrona polskiej samorządności to tylko pierwszy front na który Platforma Obywatelska powstrzyma marsz rządzącej partii w stronę państwa totalitarnego. Największym skandalem i zagrożeniem dla rozwoju naszego kraju jest to, że pod hasłem repolonizacji robi się wielki skok jednej partii na całą gospodarkę. Nie pozwolimy na to" - podkreślił lider PO.

"PO zrobi wszystko, by samorząd był gospodarzem regionu"

"PO zrobi wszystko, aby to samorząd był jedynym gospodarzem regionu" - zadeklarował Grzegorz Schetyna. Jak ocenił, obecnie podatki "trafiają do centrali w Warszawie, gdzie służą politycznej korupcji i utrzymują politycznych funkcjonariuszy".

"800 mln zł trafia do telewizji państwowej, by finansować partyjną propagandę, tak samo jak w PRL. Ale na zapewnienie godnych zarobków młodym lekarzom, nauczycielom czy pielęgniarkom akurat pieniędzy nie ma. My wiemy, skąd je wziąć. Zostawimy każdą złotówkę z podatków PIT i CIT tam, gdzie mieszkają obywatele, w gminach, powiatach i województwach" - zapewnił.

Jak dodał, dzięki temu mieszkańcy zyskają "kontrolę nad tym, na co wydawane są ich pieniądze, a przedsiębiorcy będą wiedzieć, że od ich podatków zależy, co dzieje się w regionach, gdzie prowadzą działalność ich firmy".

"Samorząd w naszym planie będzie też mógł zwrócić część podatków mieszkańcom, podnosząc im kwotę wolną od PIT powyżej kwoty bazowej, którą określimy ustawą, ale nie chcemy tworzyć lokalnych rajów podatkowych, dlatego samorządy będą miały wpływ nie na stawkę PIT, a na kwotę wolną od podatków" - powiedział.

Według lidera PO, najbardziej skorzystają na tym mieszkańcy o niewielkich dochodach.

"W miastach wprowadzimy obligatoryjne stosowanie budżetu obywatelskiego, a rady osiedli wyposażymy w osobne budżety. Reszcie upowszechnimy i wzmocnimy finansowo fundusze sołeckie" - zapowiedział.