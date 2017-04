​Grzegorz Schetyna: To wygląda na wielką aferę finansową

"Wacław Berczyński przyznał, że wywrócił przetarg na śmigłowce, po kilku dniach zrezygnował z funkcji, teraz nikt nie wie, gdzie on jest" - mówił w sobotę w Poznaniu Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem, rolę Berczyńskiego przy przetargu na caracale powinna wyjaśnić prokuratura.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Wojciech Stróżyk /Reporter

"Ktoś, kto wiele lat pracuje w koncernie amerykańskim, w Boeingu, przyjeżdża tutaj, nie wiadomo skąd pochodzi, nie wiadomo, jakie ma predyspozycje do tego, by mieć dotarcie do tajnych dokumentacji dotyczących przygotowań do (...) przetargu na śmigłowce. Sam przyznaje się do tego, że skutecznie wpłynął na wywrócenie, unieważnienie przetargu. Po kilku dniach rezygnuje i znajduje się w USA. Nie ma z nim żadnego kontaktu, nikt nie chce odpowiedzieć co się z nim dzieje i jaki był jego wpływ na tę wielką aferę" - argumentował Schetyna na konferencji prasowej.

Reklama

W opublikowanym 14 kwietnia wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Berczyński stwierdził: "to ja wykończyłem Caracale. Znam się na tym, znam się na śmigłowcach, znam się na lotnictwie". MON oświadczyło, że "wypowiedź dr. Wacława Berczyńskiego nie ma żadnego związku z prowadzonymi i zakończonymi negocjacjami umowy offsetowej ws. kontraktu na zakup śmigłowców Caracal", a "rezygnacja z kontraktu na śmigłowce Caracal nastąpiła na skutek niewywiązania się z zobowiązań offsetowych przez stronę francuską", czyli Airbus Helicopters.

Wacław Berczyński w czwartek przestał być szefem podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Dziś MON poinformowało, że nie jest także przewodniczącym rady nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi.

"To wygląda na wielką aferę finansową, na korupcję"

"Państwo musi się bronić takimi osobami, takim procederem, bo to wygląda na wielką aferę finansową, na korupcję. I to nie tylko korupcję polityczną. Ja oczekuję, że prokuratura z urzędu podejmie postępowanie, wezwie Berczyńskiego i powiadomi opinię publiczną jaki jest kontekst tej sprawy" - powiedział w Poznaniu szef PO.

Zdaniem Grzegorza Schetyny, w wyjaśnieniu sprawy Berczyńskiego i jego roli w przetargu na śmigłowce "potrzebna jest interwencja państwa". Wacław Berczyński "jest ostatnio jak yeti; wszyscy wiedzą, że jest, tylko nikt go nie widział, szczególnie w tych ostatnich dniach" - mówił lider PO.

Wniosek o wotum nieufności wobec Antoniego Macierewicza

Platforma Obywatelska złożyła w piątek w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON Antoniego Macierewicza. Schetyna podkreślił, że PO jeszcze w trakcie kampanii wyborczej pokazywała "zagrożenie, jakim jest oddanie MON Macierewiczowi". Zdaniem lidera PO, relacje między szefem MON a premierem i prezydentem są "niesłychane" i PO będzie dążyła do pozbawienia Antoniego Macierewicza funkcji ministerialnej.

"Jeżeli nie jest w stanie przypilnować tego ani premier Szydło, ani prezydent Duda, ani nawet prezes Kaczyński, który też jest bezradny, to my będziemy tego pilnować, nie zostawimy tego" - zapewnił.