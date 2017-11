Hakerzy zaatakowali stronę lotniska w Modlinie

Nie działa strona internetowa podwarszawskiego lotniska w Modlinie. Adres modlinairport.pl został zhakowany.

Zdjęcie Taka plansza zamiast rozkładu lotów pojawia się na stronie lotniska w Modlinie /nbsp /

Na stronie portu lotniczego hakerzy umieścili wizerunek śmiejącego się diabła. Po jakimś czasie diabeł zniknął, ale strona nadal nie działa. Rzeczniczka lotniska Jolanta Grus zapewnia, że trwają prace nad usunięciem awarii.

Pasażerowie na czas awarii strony pozostają bez informacji o czasach odlotów i przylotów oraz możliwych opóźnieniach.

"Kilka godzin temu zaatakowano serwer firmy, która hostinguje nam stronę internetową. Dotyczy to tylko i wyłącznie strony. Jeśli chodzi o serwery portu lotniczego, to są one zabezpieczone. Bezpieczeństwo lotniska jest zapewnione" - powiedziała Jolanta Grus.

"Pasażerowie zostali pozbawieni tylko i wyłącznie dostępu do informacji, jakie pozyskują się ze strony. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zaangażujemy infolinię i Facebooka. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem tego problemu" - zapewniła.

Lotnisko w Modlinie powstało w 2012 r. Od tego czasu obsłużyło ponad 10 mln pasażerów. W samym 2016 roku było ich blisko 2 mln 900 tys. Na lotnisku operuje irlandzki Ryanair.