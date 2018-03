HFPC krytycznie o Trybunale Konstytucyjnym

Ustawy Prawa i Sprawiedliwości regulujące pracę Trybunału Konstytucyjnego obniżyły sprawność jego działań - wynika z raportu opracowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Z dokumentem zapoznał się dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Wynika z niego m.in., że liczba rozpoznanych w ubiegłym roku przez TK spraw była najniższa od 16 lat - wydano zaledwie 36 wyroków i 53 postanowienia.

W 2017 roku spadła liczba spraw kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. To 285 przypadków - poziom porównywalny do sytuacji z końca lat 90. Zdaniem autorów raportu świadczy to o niskim poziomie zaufania obywateli czy uprawnionych organów do TK.

Jak wynika z analizy, na zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego mogło wpłynąć m.in. wikłanie się w bieżące spory polityczne i utrzymywanie kontaktów pomiędzy politykami partii rządzącej a władzami Trybunału. Źle oceniane jest również ograniczanie jawności postępowań i utrudnianie dziennikarzom relacjonowania rozpraw.

"Taka sytuacja wprost narusza wolność słowa oraz prawo dostępu obywateli do informacji o działalności organów władzy" - czytamy w opracowaniu.

