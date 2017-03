HRW: Polska zatrzymuje na granicy osoby ubiegające się o azyl

Polskie władze rutynowo odmawiają na granicy z Białorusią prawa do ubiegania się o azyl osobom m.in. z Czeczenii, Gruzji i Tadżykistanu i odsyłają je z powrotem na Białoruś – podaje Human Rights Watch, organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną praw człowieka.

Omówienie sytuacji na białorusko-polskiej granicy zostało opublikowane w środę na stronie internetowej organizacji. Czytamy w nim, że wiosną i latem 2016 roku do Polski próbowało dziennie dostać się ok. 200-300 potencjalnych azylantów, zimą liczby te spadły do 40-80 osób na dobę.

Po przyjeździe do punktu kontrolnego, funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają "zwięzłą rozmowę z osobami ubiegającymi się o azyl". Zazwyczaj prawo wstępu do kraju i możliwość ubiegania się o azyl otrzymuje, podaje HRW, garstka z nich.

Niedoszli azylanci otrzymują decyzję na piśmie. Powodem odmowy, bez podania szerszych wyjaśnień, zazwyczaj jest brak wizy lub zezwolenia na pobyt w Polsce. Osoby te są odsyłane pociągiem na Białoruś tego samego dnia.



To nie są praktyki państwa UE

"Polska wystawia ludzi na niebezpieczeństwo odmawiając im dostępu do procesu azylowego i odsyłając ich na Białoruś, gdzie nie mogą uzyskać ochrony. Zostawianie ludzi na granicy białoruskiej i odmawianie wysłuchania ich wniosków azylowych nie jest praktyką stosowaną w krajach Unii Europejskiej" - tłumaczy Lydia Gall z Human Rights Watch.

Według grup zajmujących się ochroną praw człowieka w Polsce i na Białorusi, liczba osób, którym odmówiono prawa wjazdu do Polski znacząco wzrosła w 2016 roku. Inspekcja przeprowadzona w sierpniu ubiegłego roku wykazała, że urzędnicy na granicy mają problem z identyfikacją osób ubiegających się o azyl.

Na mocy polskiego prawa, przypomina HRW, o udzieleniu azylu decyduje Urząd ds. Cudzoziemców, a nie Straż Graniczna. W praktyce, czytamy na stronie organizacji, wygląda to inaczej. Świadkowie utrzymują, że rozmowa z funkcjonariuszem trwa od 2 do 10 minut, a następnie większości osób odmawiana jest procedura azylowa.