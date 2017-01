​Ile zarabia Bartłomiej Misiewicz? MON ujawnia

Bartłomiej Misiewicz zarabia w Ministerstwie Obrony Narodowej 12 tys. złotych brutto miesięcznie - ujawnił resort w odpowiedzi na interpelację poselską Adama Szłapki z Nowoczesnej.

Zdjęcie Bartłomiej Misiewicz /Maciej Luczniewski /Reporter

Przypomnijmy, że Bartłomiej Misiewicz jest szefem gabinetu politycznego MON oraz rzecznikiem ministerstwa.

Jak poinformował w odpowiedzi na interpelację wiceminister Bartosz Kownacki, Misiewicz pobiera wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6 070 zł brutto, dodatek funkcyjny 1 810 zł i dodatek specjalny 4 121,24 zł.

"Wyjaśniam, że o całokształcie spraw związanych z zatrudnianiem członków Gabinetu Politycznego MON decyduje szef resortu - Minister Obrony Narodowej. Pan Minister Antoni Macierewicz, w stosunku do podległych sobie pracowników, wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji merytorycznych, ale także zaufania, lojalności oraz dyspozycyjności. (...) Pan Bartłomiej Misiewicz posiada wspomniane przymioty, a ponadto charakteryzuje się głębokim oddaniem sprawom bezpieczeństwa naszego państwa" - napisał Bartosz Kownacki.

O Bartłomieju Misiewiczu zrobiło się głośno, gdy trafił do rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej bez wyższego wykształcenia i bez ukończonego odpowiedniego kursu. Opozycja zaczęła nazywać "Misiewiczami" partyjnych działaczy, którzy trafiają do spółek Skarbu Państwa, choć nie mają do tego kompetencji.