Incydent na spotkaniu z Krystyną Pawłowicz

Podczas spotkania z posłanką Prawa i Sprawiedliwości Krystyną Pawłowicz w Wyszkowie doszło do przepychanek wśród uczestników. Musiała interweniować policja - informuje stacja TVN24.

Zdjęcie Krystyna Pawłowicz /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Podczas spotkania zorganizowanego przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości z Wyszkowa Krystyna Pawłowicz mówiła o zasługach rządzącej partii. "My w zasadzie uczciwie wybory wygraliśmy. Jesteśmy prezentowani jako osoby, które dyktaturę wprowadzają. Jaką dyktaturę? My uzyskaliśmy władzę, uzyskaliśmy mandat i nasz program wyborczy był przygotowany - argumentowała.

Reklama

Jak informuje stacja TVN24, podczas spotkania doszło do przepychanek wśród publiczności, po tym jak klika osób wyciągnęło kartki z hasłami odnoszącymi się do inicjatyw kobiet: "Marsz szmat", "Jeśli ktoś idzie na marsz szmat, to jest szmatą", "Wykolejone ulicznice".

Musiała interweniować policja. Posłanka opuściła budynek w asyście funkcjonariuszy - informuje stacja TVN24.