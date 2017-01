Biciem dzwonu "Zygmunt" rozpoczął się w sobotę ingres nowego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego do Katedry Wawelskiej. W uroczystości uczestniczą: prezydent RP Andrzej Duda z małżonką, premier Beata Szydło, przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa i wierni.

Obrzęd objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego metropolitę rozpoczął się przy wejściu do Katedry. Wkraczający w towarzystwie m.in. kard. Stanisława Dziwisza i nuncjusza apostolskiego abp Salvatore Pennacchiniego abp Marek Jędraszewski ucałował krzyż, podany mu przez dziekana krakowskiej kapituły katedralnej bpa Jana Szkodonia, pokropił zebranych wodą święconą i uczcił relikwie świętych patronów przy Konfesji św. Stanisława. Następnie udał się do Kaplicy Najświętszego Sakramentu na modlitwę w ciszy.

- Zaczynasz zapisywać nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z Tobą - powiedział kardynał Stanisław Dziwisz do nowego metropolity krakowskiego.

- Katedra Wawelska i Kościół Krakowski zapisują dziś nową kartę swych długich dziejów. Księże Arcybiskupie Marku - od dzisiaj Ty zaczynasz zapisywać tę nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z Tobą - powiedział kardynał, przywołując historię tego miejsca i poprzedników obecnego metropolity.



W uroczystości uczestniczy ok. 2 tys. wiernych

- To Kościół żywy, dynamiczny, otwarty na współczesne problemy, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. To Kościół o wielkim potencjale ludzi zaangażowanych we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. To Kościół o wielkim potencjale całego prezbiterium naszej Archidiecezji oraz osób konsekrowanych. To Kościół młodych, którzy są naszą nadzieją. Ten Kościół, Księże Arcybiskupie Marku, od dziś jest Twoim Kościołem - powiedział kard. Dziwisz do swojego następcy.

W Katedrze Wawelskiej w uroczystości uczestniczy ok. 2 tys. wiernych, bo tyle przygotowano miejsc siedzących i stojących. Pozostali wierni mogą oglądać ingres na telebimie, umieszczonym na zewnątrz, przebieg uroczystości transmituje także telewizja.





8 grudnia 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację ks. kard. Stanisława Dziwisza z posługi metropolity krakowskiego w związku z ukończeniem 75 lat i mianował nowym metropolitą krakowskim abpa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.

Jak powiedział ks. prof. Jacek Urban, historyk i dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej, jest to 79. ingres biskupa Krakowa od założenia biskupstwa, a abp Marek Jędraszewski jest 14 biskupem Krakowa pochodzącym z Wielkopolski.