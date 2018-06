Inicjatywa Polki nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla

Civil March For Aleppo, marsz zainicjowany przez pochodzącą z Polski Annę Alboth, został nominowany do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla.

Zdjęcie Anna Alboth /fot. Tomasz Urbanek/DDTVN/East News /East News

W Civil March For Aleppo (Marszu dla Aleppo), który wystartował 26 grudnia 2016 r. z Berlina i dotarł do granic Syrii, wzięło udział 3,5 tys. osób z 62 krajów. Przez 232 dni uczestnicy marszu przekroczyli granice 12 państw. Ich celem było odtworzenie drogi, jaką codziennie muszą pokonywać uchodźcy.

Trasa marszu liczyła około 4 tys. km. Biegła od Berlina w Niemczech poprzez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Grecję i Turcję do Aleppo w Syrii.

Inicjatorką marszu jest polska dziennikarka i blogerka Anna Alboth. Uczestnicy mieli przejść w odwrotnym kierunku trasę, jaką pokonały setki tysięcy uchodźców zmierzających z Syrii do Europy przez Turcję, Grecję i dalej tzw. szlakiem bałkańskim.

"Po usłyszeniu o nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla, ludzie, którzy w ubiegłym roku współtworzyli CMFA, chcą bardzo mocno podkreślić i raz jeszcze skorzystać z okazji, by wezwać do pokojowego rozwiązania konfliktu w Syrii i powstrzymania wszystkich aktów przemocy na jej terytorium" - podkreślili w oświadczeniu przedstawiciele Civil March For Aleppo.

Organizatorzy marszu chcieli przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, z jakimi codziennie zmagają się uchodźcy, w tym odrzucanie przez państwa członkowskie UE możliwości uzyskania azylu.

"Podczas gdy UE ma ograniczone uprawnienia do zakończenia konfliktu wewnątrz Syrii, nikt nie może kwestionować jej zdolności do przyjmowania uchodźców i osób potrzebujących ochrony międzynarodowej" - piszą w oświadczeniu.

"To szalone, ale to prawda: nasz Civil March For Aleppo jest nominowany do... Pokojowej Nagrody Nobla" - napisała na Facebooku Anna Alboth.

Pokojowa Nagroda Nobla zostanie wręczona 10 grudnia.