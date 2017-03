Internauci chcą ukarania Krystyny Pawłowicz. Jest petycja

Internauci chcą ukarania Krystyny Pawłowicz za krytyczne słowa, które skierowała pod adresem manifestujących 8 marca kobiet. "Wiele z tych kobiet zachowuje się jak ulicznice" - powiedziała posłanka PiS.

Zdjęcie Krystyna Pawłowicz /Maciej Luczniewski /East News

W internecie trwa zbiórka podpisów. Użytkownicy chcą ukarania Krystyny Pawłowicz za to, że obraziła godność kobiet.

"Poseł Pawłowicz nazywając Polki ulicznicami i wykolejonymi obraziła godność kobiet i taka kobieta-poseł nie może reprezentować parlamentu. Składam wniosek o ukaranie poseł Pawłowicz" - czytamy na stronie petycji.

Krystyna Pawłowicz w wywiadzie dla portalu Fronda.pl powiedziała o manifestujących: "Wiedźmy urządzają happeningi i wygłupy, bo na nic innego ich intelektualnie nie stać".

"To są często osoby niedoinformowane, również na skutek pewnego słabego jeszcze poziomu edukacji w Polsce" - argumentowała Pawłowicz.



Zdaniem posłanki PiS, demonstracje organizowane 8 marca to "infantylne pajacowanie i obrażanie wszystkich dookoła, zaśmiecanie przestrzeni publicznej wyuzdanymi hasłami, narusza prawa innych do estetyki w przestrzeni publicznej". Krystyna Pawłowicz dodała, że to "wyraz bezsilności wykolejonych kobiet".



Petycję podpisało już ponad 19 tys. osób.