IPN upamiętni Polaków zamordowanych w ZSRR

Instytut Pamięci Narodowej chce przywrócić pamięć o rodakach zamordowanych przez NKWD na terenach Związku Radzieckiego. W tym roku mija 80 lat od wymordowania przez NKWD Polaków mieszkających w Związku Radzieckim.

Zdjęcie Siedziba IPN /Włodzimierz Wasyluk /East News

Prezes IPN Jarosław Szarek przypomina, że Polaków wymordowano na podstawie rozkazu z 11 sierpnia 1937 r. ówczesnego Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa. Akcja objęła wszystkich Polaków, bez względu na przynależność klasowo-społeczną.

Wśród zamordowanych i deportowanych byli: Polacy, mieszkańcy dawnego terytorium Rzeczypospolitej na wschód od granicy II Rzeczpospolitej, ustalonej w 1921 r. traktatem ryskim, członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, wszyscy jeńcy polscy po wojnie polsko-bolszewickiej znajdujący się jeszcze w ZSRR, imigranci i uchodźcy polityczni z Polski, członkowie i założyciele PPS oraz innych partii niekomunistycznych, działacze narodowi mniejszości polskiej w ZSRR.

Funkcjonariusze NKWD w latach 1937-1938 zamordowali co najmniej 111 tys. Polaków, a około 100 tys. rodaków zostało deportowanych do łagrów, gdzie większość zmarło.



Jarosław Szarek wyjaśnia, że IPN przygotowuje szereg publikacji dotyczących zbrodni na Polakach. Do tej pory ukazał się tom z dokumentami z archiwów gruzińskich; w maju i czerwcu mają się pojawić publikacje, które trafią do szkół. Będzie to m.in. teka edukacyjna.



Jarosław Szarek dodaje, że IPN będzie też odsłaniał tablice pamiątkowe w Polsce i za granicą. W sierpniu taka uroczystość odbędzie się w Krakowie oraz na Ukrainie, na Żytomierszczyźnie w Dowbyszu, gdzie mordowano Polaków.