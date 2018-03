Jacek K.: Branża hazardowa mnie oczerniała, a teraz prokurator oskarża

"Branża hazardowa próbowała mnie odwołać, próbowała mnie oczernić na plakatach i w 'Uważam Rze', próbowała mnie skazać z oskarżenia prywatnego, a teraz prokurator stawia mi zarzuty, że za mało działałem i umożliwiłem im osiągnięcie korzyści finansowej. O ironio!" - napisał w czwartek wieczorem na Twitterze Jacek K.

Jacek K. usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy

Z kolei na Facebooku Jacek K. napisał:

"Znowu w centrum zainteresowania, ale już w domu. Jeżeli ja za mało działałem i przyczyniłem się do dochodów branży hazardowej, to kto działał bardziej? Automaty działały od 2002 roku i dopiero w 2008 roku naruszyliśmy ich interesy próbując zmienić ustawę o grach i zakładach wzajemnych, co skończyło się 'lawiną'.

Branża hazardowa chciała mnie odwołać, oczerniała mnie w 'Uważam Rze' i plakatowała tym autobusy, publikowali groźby, próbowali skazać mnie z oskarżenia prywatnego, ale to za mało. Dzieła chce dopełnić prokuratura. Życie jest pełne zagadek" - czytamy.

Dwa zarzuty

Jacek K. został zatrzymany rano w Warszawie przez CBA, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. To ona prowadzi - po wznowieniu - śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z rynkiem automatów do gier.

Były wiceminister finansów w rządzie PO-PSL i były szef Służby Celnej został wczesnym popołudniem dowieziony do prokuratury w Białymstoku, gdzie usłyszał dwa zarzuty - "niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innych osób, w łącznej kwocie ponad 21 mld zł".

Ziobro o kulisach sprawy

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro komentując w TVP Info postawienie przez prokuraturę zarzutów b. wiceministrowi, zaznaczył, że "już w 2014 r. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski powierzył tę sprawę do prowadzenia prokuratorowi, który chciał postawić wiceministrowi zarzuty, ale zabroniono mu tego i odebrano mu sprawę".

Ziobro dodał, że to przełożeni w prokuraturze zabronili prokuratorowi przedstawić zarzuty Jackowi K. "Zabronili mu przełożeni w prokuraturze, która rzekomo miała być wolna od politycznych nacisków, rzekomo niezależna. Uniemożliwili mu postawienie w pełni zasadnych zarzutów" - zaznaczył minister.

Szef MS podkreślił, że w tej sprawie toczy się odrębne postępowanie, które ma wyjaśnić tło decyzji przełożonych o odstąpieniu do postawienia zarzutów wiceministrowi. "Trudno zrozumieć postawę jego (prokuratora prowadzącego sprawę w 2014 r. - PAP) przełożonych, w sytuacji, kiedy materiał dowodowy w sposób niezbity wskazuje, że wiceminister wiedział o ogromnych nadużyciach. Wiedział, że brak działań spowoduje, że będą one narastały, a przez całe lata to tolerował" - wskazał Ziobro.

Prokurator Generalny odniósł się też do zarzutów opozycji, według których postawienie zarzutów Jackowi K. ma odwrócić uwagę od bieżących problemów rządu. "Decyzja o tym żeby postawić zarzuty panu K. zapadła zanim został ujawniony sondaż TVN. Została też wtedy wydana decyzja o zatrzymaniu b. wiceministra. Niestety osoba podejrzewana wyjeżdżała wtedy za granicę i było możliwe zrealizowani tego akurat w tym dniu" - wyjaśnił.

