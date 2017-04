Jak Polacy spędzą święta? Są wyniki sondażu Kantar Public

91 procent Polaków będzie święcić pokarmy w Wielką Sobotą, a 61 procent zamierza uczestniczyć w mszy rezurekcyjnej w Niedzielę Wielkanocną - wynika z sondażu Kantar Public dla Polskiego Radia 24.

Zdjęcie Grób w bazylice archikatedralnej w Warszawie /Leszek Szymański /PAP

Co trzeci badany nie wybierze się na rezurekcję, a 5 procent jeszcze się waha. Z badania wynika, że dla 71 procent Polaków najważniejsze podczas Świąt Wielkanocnych są spotkania z bliskimi.



12 procent przyznaje natomiast, że najważniejsze jest pogłębienie życia religijnego, a co dziewiąty wskazuje na odpoczynek. 3 proc. badanych stwierdziło, że święta to przede wszystkim wolny czas na podróżowanie, a dla 1 procenta najważniejsze będzie nadrabianie zaległości książkowych i filmowych.





Sondaż został przeprowadzony 10 i 11 kwietnia tego roku metodą wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli co najmniej 18 lat.