Jaki broni Budki. "Twórcy powinni przeprosić"

Patryk Jaki popiera Borysa Budkę w kwestii wątku, który pojawił się w odcinku "Ucha prezesa". "Kabaret nie może krzywdzić nic nie winnej rodziny polityka. Twórcy powinni przeprosić" – napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej.

Chodzi o ostatni odcinek "Ucha prezesa", w którym przedstawiono fikcyjny romans polityka PO i posłanki Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz. Do wątku krytycznie odniósł się Borys Budka.



"To co zrobiono w ostatnim odcinku "Ucha Prezesa" nie mieści się już w kategoriach żartu czy kabaretu. To było żenujące - powiedział Budka w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". "Moja tolerancja kończy się w miejscu, w którym dotyka się mojej rodziny. Dla mnie ten serial się po prostu skończył" - dodał polityk PO.

Borysa Budkę wsparli nie tylko politycy Platformy.

"Granicą satyry jest rozsiewanie krzywdzących plotek i uderzanie w rodzinę" - napisał Roman Giertych, apelując do twórców, by przeprosili.



Jasne stanowisko zajął także Patryk Jaki broniąc obojga posłów. "Mam nadzieję, że każdy widzi różnicę pomiędzy biciem w polityka (który świadomie wychodzi na ring) a domalowaniem rogów niewinnej kobiecie" - napisał Jaki.

"Kabaret nie może krzywdzić nic nie winnej rodziny polityka. Twórcy powinni przeprosić" - stwierdził we wcześniejszym wpisie.

Za te słowa Borys Budka podziękował.



