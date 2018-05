​Jaki: Jestem w małym sporze z własnym rządem

Jestem w małym sporze z własnym rządem w kwestii niepełnosprawnych, bo uważam że w tej kwestii można zrobić więcej - powiedział w sobotę wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodał, że rząd PiS zrobił w temacie wsparcia niepełnosprawnych więcej niż poprzednie.

Zdjęcie Patryk Jaki /Grzegorz Krzyzewski /East News

W sobotę w radiowej Trójce wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki był pytany m.in. o to, czy ma pomysł na zakończenie protestu w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, który trwa od 18 kwietnia.

"Ja jestem też w takim małym sporze z własnym rządem, bo ja uważam, że jeszcze można zrobić więcej" - powiedział. Dodał, że byłoby to możliwe jeśli opozycja w tej sprawie współpracowałaby z rządem. "Prawda jest też taka, że nasz rząd dał więcej (niepełnosprawnym - PAP) niż jakikolwiek inny rząd" - podkreślił.

"Brakowało też nam podejścia systemowego do edukacji i do tolerancji w ogóle osób niepełnosprawnych i to się wreszcie wylało" - skomentował wiceminister.

"Prawda jest taka, że cała III Rzeczpospolita traktowała, powiedzmy sobie, nie najlepiej osoby niepełnosprawne i (...) te wszystkie problemy się zbierały. One się zbierały od wielu lat" - mówił Jaki.

W ocenie wiceministra potrzebna jest także m.in. naprawa systemu orzekania o niepełnosprawności.