Jaki: Rewolucja w polskim więziennictwie

"Polskie więziennictwo czeka rewolucja" - zapowiada wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Planowane jest zmodernizowanie Służby Więziennej, budowę nowych aresztów, rozszerzenie systemu dozoru elektronicznego, zwiększenie liczby pracujących więźniów, a także zmiany w resocjalizacji.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wraz z gen. Kitlińskim przedstawili podczas konferencji w MS założenia planowanej kompleksowej reformy funkcjonowania SW i systemu resocjalizacji w Polsce. Jaki podkreślał, że po 1989 r. SW była jedyną służbą mundurową, która nie przeszła modernizacji. Dziś 30-tysięczna SW to trzecia służba mundurowa w Polsce.



System odbywania kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego ma być rozszerzony o osoby skazane na kary do półtora roku więzienia (obecnie jest to do roku więzienia), osadzonych odbywających przerwę w karze oraz sprawców przestępstw mających zaburzenia seksualne, którzy po wyjściu na wolność nie zostali skierowani do ośrodka w Gostyninie. Jaki powiedział, że wkrótce odpowiedni projekt trafi do Sejmu. Według MS dozór lepiej służy resocjalizacji, a państwa nie naraża na wysokie koszty związane z pobytem skazanego w więzieniu.

Nowoczesne jednostki penitencjarne

Według Jakiego, w Polsce ma powstać 5-6 nowoczesnych jednostek penitencjarnych. Pierwsza budowa ruszy już w tym roku. Zapowiedział też likwidację lub przekształcenie mniejszych więzień i aresztów, z których wiele powstało jeszcze w XIX wieku, a które często znajdują się w centrach miast, są nierentowne i trudne do pilnowania. Kitliński dodał, że oznacza to m.in. polepszenie warunków odbywania kar. Wskutek zmian nie zmniejszy się liczba dostępnych miejsc dla osadzonych.



Plany zakładają dalsze zwiększenie liczby pracujących więźniów, dzięki prowadzanemu już programowi pod nazwą "Praca dla więźniów". W ciągu roku funkcjonowania programu zatrudnienie skazanych wzrosło z ok. 24 tys. do niemal 32 tys. W ramach programu otwarto już trzy hale produkcyjne. W tym roku do użytku zostaną oddane dwie następne, a budowa 12 kolejnych już została rozpoczęta.



Według MS przełomem w systemie resocjalizacji więźniów jest planowana budowa w Kaliszu pierwszego w Polsce tzw. "domu przejściowego", do którego trafiać będą więźniowie na kilka miesięcy przed końcem kary. Takie placówki, mające półotwarty charakter (osadzeni chodzą do pracy i stopniowo przyzwyczajają się do funkcjonowania na wolności), z powodzeniem działają m. in. w Norwegii - podkreśla MS. Jako najskuteczniejsze metody resocjalizacji resort rekomenduje zatrudnienie oraz nauczanie.

Państwowa Akademia Więziennictwa

Ponadto m.in. utworzona ma zostać Państwowa Akademia Więziennictwa, która będzie kształcić na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę oficerską i dowódczą SW. Powołany miałby też zostać Instytut Kryminologii, który byłby instytucją badawczo-rozwojową zajmującą się problematyką resocjalizacji, kryminologii i bezpieczeństwa publicznego. Prowadziłby też projekty badawcze systemu penitencjarnego w Polsce.



"Nikt z funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW nie straci pracy w związku z modernizacją polskiego więziennictwa" - zapewnił gen. Kitliński. Dodał, że jeszcze w maju będzie podwyżka dla funkcjonariuszy. Była ona zaplanowana w uchwalonym w 2016 r. programie modernizacji SW w latach 2017-20, który wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. Łącznie na ten program zostanie przeznaczone 1,5 mld zł.



Reforma zakłada też podniesienie umiejętności strzeleckich i sprawności fizycznej funkcjonariuszy SW, budowę strzelnic, utworzenie zespołów strzelców wyborowych, jak również powołanie klubu sportowego SW, w którym funkcjonowały będą sekcje strzeleckie.



Podczas konferencji zapowiedziano też, że 30 czerwca odbędzie się uroczysta promocja oficerów SW z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień wcześniej zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja szefów służb penitencjarnych państw Unii Europejskiej. Kitliński dodał, że będzie też można wtedy zwiedzać dawny areszt przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.



Jaki dodał, że muzeum to powstaje przy udziale Służby Więziennej, co jest jednym z elementów przywracania jej etosu. Inne elementy jego przywracania to nawiązywanie do tradycji SW z lat II Rzeczpospolitej, zaangażowanie funkcjonariuszy w edukację patriotyczną, uroczystości państwowe, tworzenie miejsc pamięci i oddawanie czci bohaterom.