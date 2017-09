Jakie zmiany czekają nauczycieli języków obcych?

Nowe podstawy programowe do nauki języków obcych, poszerzanie kwalifikacji nauczycieli języków obcych i ich ocena, stymulowanie rozwoju ucznia – to tylko niektóre tematy poruszane w czasie konferencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie.

Zdjęcie Chcielibyśmy aby nauczyciele, którzy uczą w szkołach języków obcych, sprawili aby uczniowie dobrze posługiwali się choć jednym językiem, a drugim też dawali sobie radę - zauważyła prof. Pamuła-Behrens /Łukasz Ostalski /Reporter

Konferencja FRSE odbyła się z okazji Europejskiego Dnia Języków; w jej trakcie przyznane zostały certyfikaty europejskie, przyznawane za najlepsze i najciekawsze inicjatywy w nauczaniu języków obcych. Motywem przewodnim tej edycji były w obecnym roku kompetencje nauczyciela; jest to już drugi rok tematów związanych bezpośrednio z nauczaniem i zastosowaniem języka w codziennym życiu. W 2016 roku tematem był bowiem "język do zadań specjalnych" czyli język w szkołach, uczelniach i we współczesnym świecie pracy.

Jednym z organizatorów konferencji, poza Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, jest sieć EUNIC Polska, której prace omówiła Sabra Dald, przewodnicząca EUNIC Warszawa i dyrektor Rumuńskiego Instytut Kultury w Warszawie. European Union National Institutes for Culture (EUNIC) Warszawa jest częścią sieci, w skład której wchodzą zagraniczne instytuty kultury, attache kulturalnych ambasad i instytuty polskie. W obecnym roku warszawskiemu EUNIC (istnieje jeszcze EUNIC Kraków) przewodniczy Rumuński Instytut Kultury.

Sieć EUNIC stawia sobie za zadanie rozwijanie dialogu międzykulturowego i współpracy międzynarodowej poprzez współpracę z lokalnymi partnerami. EUNIC Warszawa jest organizatorem m.in. "wierszy w mieście", grudniowego Spoken Word Festival, Międzynarodowego Dnia Tłumacza i Europejskiego Dnia Języków, odbywającego się już w Polsce po raz 16. Działania wokół tego wydarzenia trwają od 16 września do 1 października br. w Krakowie, Częstochowie, Wrocławiu i Warszawie. Warszawska konferencja jest częścią tych działań.

Według organizatorów konferencji Europejskiego Dnia Języków nowoczesne technologie i materiały wspomagające nauczanie mają wspływ wspierający na naukę języków, jednak "złotym czynnikiem", ale nauczanie języków jest przede wszystkim zależne od nauczyciela.

- W Polsce jest moment szczególny, bowiem w związku z reformą zostały wprowadzone nowe podstawy programowe do szkół, w tym również do języków obcych. Podstawa programowa do języków obcych jest najlepsza spośród tych, które do tej pory mieliśmy. Nie dlatego, że jestem jej współautorem, ale dlatego, że pracowali przy niej metodycy i eksperci z całej Polski i jest ona zbiorem doświadczeń z kilkunastu lat rozwijania metodyki języków obcych i prowadzenia zajęć. Mając już bardzo precyzyjną podstawę, potrzebujemy bardzo dobrze wykwalifikowanych nauczycieli, z szerokimi kompetencjami, którzy będą w stanie ją zrealizować - powiedział na konferencji dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek.

Potwierdził to prof. Michael Kelly z University of Southampton, który zauważył iż w dziedzinie nauki języków w Polsce dokonał się "postęp, pod którego jest wrażeniem".

- Nasz europejski dom zawiera w sobie wiele języków, jeśli chcemy więc zrozumieć każdego i rozmawiać z nim, osiągać też wspólnie rozwój, musimy mieć możliwości komunikacji w wielu językach w całej Europie. Jest bardzo istotne, aby rozwijać kompetencje nauczycieli języków, którzy będą zdolni nie tylko do wprowadzania strategii nauczania w klasie, ale także do inspirowania i motywowania uczniów. Nauka języków jest bowiem najbardziej motywującym i inspirującym zajęciem dla uczniów, otwiera bowiem drzwi do nowych światów, zaprasza do odkrycia nowych sposobów myślenia i możliwości - zauważył prof. Kelly. Jak dodał, rządzący i odpowiedzialni za politykę muszą wspierać nauczycieli w realizacji tej misji "zwłaszcza w trudnych ekonomicznie czasach".

Według prof. dr hab. Małgorzaty Pamuła-Behrens, z Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dyrektora programowego konferencji FRSE, stosowane obecnie masowo nowe technologie w nauce języków, choć są bardzo istotne i wnoszą wiele nowego, to "same z siebie niczego nowego nie przynoszą". Nadal najważniejszy jest wciąż nauczyciel, który będzie stymulował rozwój ucznia i jego kompetencji.

- Chcielibyśmy aby nauczyciele, którzy uczą w szkołach języków obcych, sprawili aby uczniowie dobrze posługiwali się choć jednym językiem, a drugim też dawali sobie radę - zauważyła prof. Pamuła-Behrens.

Z kolei Karolina Szlasa reprezentująca British Council, przekazała informacje o nowym teście językowym dla nauczycieli języka angielskiego - APTIS. Test ten został w 2012 roku opracowany przez zespół ds. badań BC pod przewodnictwem prof. Barry’ego O’Sullivana i służy do "szybkiego i wiarygodnego oceniania kompetencji językowych nauczycieli". 24 sierpnia br. MEN wpisał go na listę testów do uznawanych certyfikatów, poświadczających kwalifikacje zawodowe nauczycieli angielskiego, co jest istotne ważne dla nauczycieli wczesnoszkolnych, którzy do 2020 roku muszą podnieść swoje kwalifikacje, aby móc nauczać języka angielskiego w szkołach i przedszkolach. APTIS jest testem diagnostycznym, wyniki otrzymuje się po 72 godzinach i sprawdza on wszystkie 5 kompetencji językowych: mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, czytanie, a także gramatykę ze słownictwem.

MM