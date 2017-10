Jakubiak broni projektu Kukiz'15 o broni

Marek Jakubiak z Kukiz'15 mówi, że pomysły jego ugrupowania, dotyczące liberalizacji dostępu do broni, mają służyć przywróceniu elementarnego prawa obywateli do ochrony swojego życia i zdrowia. Na razie projekt ustawy, przygotowany przez ruch Pawła Kukiza, trafił do sejmowej komisji.

Zdjęcie Marek Jakubiak (Kukiz'15) /Jacek Domiński /Reporter

O projekt Marek Jakubiak był pytany w radiowej Jedynce w kontekście strzelaniny w Las Vegas, w której zginęło kilkadziesiąt osób. Poseł Kukiz'15 powiedział, że obu spraw nie należy ze sobą zestawiać, bo sprawca masakry w USA precyzyjnie zaplanował swój atak, natomiast jego ruchowi chodzi o danie obywatelom prawa do chronienia własnego życia.



"Porównywanie obu tych sytuacji jest co najmniej nadużyciem, bo tu mamy do czynienia z wariatem, który zapewne nielegalnie miał broń i jego celem było zabijanie ludzi, a naszym celem jest ochrona nas i prawa obywatelskiego do posiadania broni w celu obrony osobistej. To są dwa różne światy" - zaznaczył.



Jak wyjaśnił Marek Jakubiak, dostęp do broni będzie łatwiejszy, ale nadal obłożony pewnymi obostrzeniami, takimi jak konieczność ukończenia 21 lat, przejścia badań czy bycia niekaranym.



Poseł dodał, że celem ustawy jest także stworzenie jednego rejestru broni w miejsce dwóch, które są obecnie, a które w ocenie gościa Jedynki działają wadliwie. Jak mówił Jakubiak, jest to dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw unijnych.



Projekt Kukiz'15 przewiduje także między innymi, że to nie policja, a prezydenci miast na prawach powiatu lub starostowie mieliby wydawać zgodę na posiadanie broni.