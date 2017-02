Jakubiak w RMF o wypadku Szydło: BOR jest w porządku, kierowca był wyspany, tylko premier na drzewie

Jeżeli zostanie postawione mi zadanie kandydowania na prezydenta Warszawy, to oczywiście zostanie ono wykonane i będziemy walczyli o prezydenturę - mówił w Porannej rozmowie w radiu RMF FM poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak. O sytuacji wokół wypadku premier Beaty Szydło wypowiada się krytycznie. "Lawinę dyskusji wywołało trzech panów: minister, wiceminister i komendant główny policji. Stworzyli jakąś kuriozalną konferencję prasową: Polacy nic się nie stało, wszystko w porządku, BOR jest w porządku, kierowca był wyspany, tylko pani premier na drzewie" - mówił poseł.

Zdjęcie Marek Jakubiak /Piotr Bławicki /East News

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, państwa i moim gościem jest Marek Jakubiak, poseł klubu parlamentarnego ruchu Kukiz’15,

Marek Jakubiak: Dzień dobry, witam.

No i co - kandydat na prezydenta Warszawy?

- Jeżeli takie zadanie zostanie mi postawione, to oczywiście zostanie wykonane i będziemy walczyli o prezydenturę Warszawy.

Ja tu sobie pokpiwałem, że duże partie nie mogą znaleźć kandydata, a nieduży ruch Kukiz’15 ma kandydatów aż trzech.

- Znalazłoby się i więcej...

Nie wierzę....

- ...dlatego, że Kukiz’15 jest ugrupowaniem, w którym jest wielu zdolnych ludzi. Nie mówię tu o sobie, lecz o kolegach. Decyzja jeszcze nie zapadła, natomiast jeśli zapadnie, tam jest kilku kandydatów z pierwszych stron gazet. Mówimy tu o marszałku Tyszce i pośle Liroyu. Ale zapewniam państwa, że jeżeli z nas będzie startował, to cała reszta będzie tworzyła drużynę, która będzie go wspierała.

Dobrze, będzie tak pod warunkiem, że tym kandydatem będzie poseł Liroy. Dlatego, że poseł Liroy zdaje się deklarować, że on i tak wystartuje - czy z ruchem Kukiz’15 czy bez ruchu.

- Warto by dopytać pana posła, dlatego że ja rozmawiałem z nim dwa dni temu, i on nie potwierdza takiej sytuacji, więc...

Na razie jego współpracownicy są bardzo buńczuczni.

- ...to jest fakt medialny. Ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje, natomiast przyjdzie moment, w którym z całą pewnością będziemy deklarowali się zero-jedynkowo.

Na razie nie chce pan zadeklarować zero-jedynkowo.

- Nie, nie. Powaga sytuacji nakazuje powiedzieć, że jestem gotowy do kandydowania na prezydenta Warszawy.



No to skoro tak, to trzeba by spytać, czy ma pan jakiś program na to miasto? Żyjemy pod chmurą wielkiego smogu. Ja wiem dobrze, że prezydent Warszawy nie jest w stanie zwalczyć smogu w kraju, no ale czy mieszkańcy Warszawy czy mieszkańcy Krakowa, jeśli chodzi o swojego prezydenta, mają prawo zapytać: "Ludzie, co wy dla nas zrobicie, żebyśmy mogli normalnie oddychać?".

- To za chwileczkę, ale powiem na temat smogu, że zadziwiająca sytuacja jest, ponieważ Polska przecież ciężkim przemysłem stała kiedyś i nie mówiono o tym smogu. Nagle w ciągu roku nakręca się ten temat i nie wiadomo czemu ma to służyć. Czy na końcu ścieżki dostępu tragedii jest węgiel polski i o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Czy zmienia się klimat, czyli wiatry w Polsce przestają hulać po naszych polach? Skąd się ten smog bierze? Prawda jest taka, że te zawiesiny w miastach były, są i pewnie będą.



Ale to oznacza, że w związku z tym powinniśmy to zostawić tak sobie? "A niech sobie są"?

- Nie, nie, zobaczmy, ile budynków w Warszawie jest napędzanych ciepłem ze zwykłych pieców. Zobaczmy, jak ta infrastruktura centralnego ogrzewanie w Warszawie jeszcze nie dobiega wszędzie. I dlaczego to jest takie drogie? Natomiast jeżeli chodzi o Kraków, to tutaj chyba jest od lat ten smog.

Ja wiem, ale nie możemy na to patrzeć w ten sposób, że skoro mają Wawel, to niech do kompletu mają i smog.

- Po spotkaniu z panem premierem Morawieckim, wiem że będzie wielki państwowy projekt przechodzenia na napęd elektryczny, więc...

Kraków na napędzie elektrycznym - chciałbym to zobaczyć, ale zostawmy to...

- To są siły natury, tutaj jest bardzo ciężko z tym walczyć.



Skupmy się trochę na pańskim kandydowaniu; pańskim bądź nie...

- Mało sprytnie omijam temat...

To teraz spróbujmy jednak porozmawiać o tym. Czego potrzebuje Warszawa, pana zdaniem, bez względu na to, czy to pan będzie kandydował, czy ktoś inny?

- Ja jestem zdania jako warszawiak w ogóle, bo to warto powiedzieć, że ja jestem warszawiakiem wychowanym tutaj. Widzę wyraźnie jak Warszawa od warszawiaków zaczyna odjeżdżać. To jest tak, że ta Warszawa jest gdzieś obok warszawiaków. I prawdę mówiąc, taka buta i arogancja zarządzających tym miastem spowoduje zmiany w zarządzaniu tego miasta i ograniczy podmiotowość warszawiaków. Tutaj mamy skalę, my byśmy chcieli przećwiczyć - jako Kukiz’15 - na przykład sprowadzenie z powrotem do Warszawy faktu współzarządzania przez warszawiaków.





Wkrótce pełny zapis rozmowy.