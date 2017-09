Jan Śpiewak: Kandydatura Patryka Jakiego zmobilizuje elektorat PO

"Obawiam się, że kandydatura posła PiS Patryka Jakiego na prezydenta Warszawy zmobilizuje elektorat Platformy Obywatelskiej do tego, by głosować na PO i zakonserwuje obecny układ polityczny" - ocenił radny dzielnicy Śródmieście Jan Śpiewak.

Zdjęcie Jan Śpiewak /Andrzej Hulimka /Reporter

Śpiewak pytany był w internetowym programie "Rzecz o polityce" o rozbudowę wieżowców wokół ul. Poznańskiej w Warszawie. Zdaniem radnego wieżowce w Warszawie buduje się tam, "gdzie jest wygodnie deweloperom".

Reklama

"Jest to efekt lobbingu deweloperskiego, bo wiadomo, że działka, na której można wybudować wieżowiec, jest warta dużo, dużo więcej" - mówił Śpiewak. "Co więcej, przy samym Pałacu Kultury jest bardzo dużo miejsca na wieżowce czy w okolicach Dworcach Centralnego, ale nie akurat w tym miejscu, gdzie istnieje stara zabudowa, gdzie jest tkanka miejska" - podkreślił.

Na uwagę prowadzącego, że był moment, w którym wydawało się, że warszawki ratusz "mocno się zmienia", Śpiewak odparł, że do zmian doszło w "warstwie językowej". "Jeśli chodzi o to, kto podejmuje faktycznie decyzje, a podejmują je układy deweloperskie i do niedawna układ reprywatyzacyjny, to tutaj się nic nie zmieniło" - dodał. Zdaniem Śpiewaka "każdy kandydat Platformy będzie zakładnikiem układu deweloperskiego".

Pytany o kandydaturę Patryka Jakiego, Śpiewak odpowiedział, że jego zdaniem może ona "zakonserwować" obecny układ polityczny. "Ja się obawiam, że niestety kandydatura Patryka Jakiego, jakby miała się zmaterializować, będzie mobilizować elektorat Platformy Obywatelskiej, tych ludzi, którzy może zagłosowaliby na trzeciego kandydata" - ocenił radny.