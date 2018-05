Janina Ochojska radzi protestującym: Nie skupiajcie się na krytykowaniu rządu

"Być może mogłabym doprowadzić do rozmów z protestującymi przy pomocy mediatorów" - podkreśliła w czwartek szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. "To już zaczyna być taka sytuacja, w której bez dialogu nie da się tego problemu rozwiązać" - dodała.

Szefowa PAH z protestującymi w Sejmie osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami próbowała spotkać się w poprzednią środę, ale nie została wpuszczona do parlamentu. We wtorek poinformowała, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński zgodził się na jej wejście do Centrum Medialnego Kancelarii Sejmu, ale nie do miejsca, gdzie trwa protest.

"Ja już od ponad tygodnia staram się o możliwość wejścia do Sejmu i porozmawiania z nimi, ponieważ jestem pewna, że mogłabym być takim elementem - kimś, kto być może mógłby doprowadzić do stołu, przy którym można byłoby porozmawiać przy pomocy mediatorów, przy pomocy ekspertów. To już zaczyna być taka sytuacja, w której bez dialogu nie da się tego problemu rozwiązać" - powiedział Ochojska w wywiadzie dla TVN24.

Dodała, że protestującym doradziłaby, aby "skupili się na tym, co chcą osiągnąć, żeby nie skupiali się na krytykowaniu organizacji pozarządowych ani na krytykowaniu rządu, ponieważ to nie chodzi o krytykę".

"Oni mają słuszne żądania, w których chodzi przede wszystkim o godność życia osoby niepełnosprawnej, i oni tam protestują w imieniu bardzo wielu niepełnosprawnych. Oni są tylko przedstawicielami. Ja wiem, że jak chce się osiągnąć jakiś cel, to potrzeba dyplomacji i tutaj ta dyplomacja też jest potrzebna" - powiedziała szefowa PAH.

Hartwich i Rafalska o mediatorze

Natomiast Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, powiedziała w radiu RMF FM, że Janina Ochojska byłaby "świetnym pośrednikiem" w sprawie postulatu dotyczącego 500 zł dodatku "na życie" dla niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. "Co chwilę ktoś dzwoni i chce być mediatorem. My jedynie wyraziliśmy zgodę i ucieszyliśmy się, kiedy to wyszło ze strony Janiny Ochojskiej" - powiedziała Hartwich.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska przekazała w środę, że nie wyklucza włączenia mediatora w sprawę protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. "Różne warianty są możliwe" - oceniła.

Dworczyk: To zły pomysł

"To zły pomysł, by mediatorem była osoba, mówiąca do protestujących: 'musicie wytrwać do końca'" - tak szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk odniósł się do propozycji, by szefowa PAH Janina Ochojska pośredniczyła w rozmowach między rządem a protestującymi w Sejmie niepełnosprawnymi i ich rodzicami.

"Ewidentnie jest to jedna ze stron sporu" - ocenił Dworczyk.

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwa od 18 kwietnia.