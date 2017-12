Janusz Palikot odchodzi z polityki

Janusz Palikot poinformował na swojej stronie internetowej, że rozstaje się z polityką. "Jest to możliwe, choć trudne, ale właśnie odpowiedzialność za kraj każe mi tak postąpić" - tłumaczy.

"Podjąłem tę decyzję, aby ostatecznie rozstać się z polityką. Wiem, że wielu oczekuje mojego powrotu. Nieustannie o tym słyszę. Film z moją 'przepowiednią' o rządach PiS bije rekordy popularności, a jednak powinienem odejść. Zakładam nawet, że ta decyzja najbardziej zmartwi zwolenników PiS-u, ale trudno" - pisze Palikot.

"Odchodzę (chociaż boli mnie sytuacja w kraju), aby ktoś nowy odegrał właściwą rolę. Jest to możliwe, choć trudne, ale właśnie odpowiedzialność za kraj każe mi tak postąpić." - tłumaczy.

Kim jest Janusz Palikot?

Janusz Palikot urodził się w 1964 r. w Biłgoraju. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Warszawskim.



Zanim związał się z polityką, zajmował się biznesem. W 2005 r. wstąpił do lubelskiej PO, i w tym samym roku dostał się do Sejmu. W wyborach w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski.



W 2010 r. odszedł z PO, i zaczął budować własną partię. W 2011 r. powstała partia Ruch Palikota. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. nowe ugrupowanie weszło do Sejmu z trzecim wynikiem.



W 2013 r. Ruch Palikota przekształcił się w Twój Ruch. W wyborach w 2015 r. partia kandydowała w ramach koalicji Zjednoczona Lewica, ale nie dostała się do parlamentu.



Janusz Palikot zasłynął z kontrowersyjnych wypowiedzi. Po przegranych w 2015 r. wycofał się z występowania w mediach, a swoją aktywność ograniczył do wypowiedzi w internecie.