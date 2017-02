Jarosław Gowin chce ustanowienia Dnia Naukowca

Chciałbym, aby 19 lutego - dzień urodzin Mikołaja Kopernika - był Dniem Naukowca, gdy państwo będzie honorować najwybitniejszych przedstawicieli nauki - powiedział w niedzielę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

"Chciałbym, aby 19 lutego było wielkim świętem polskiej nauki - żeby to był taki Dzień Naukowca. Wkrótce wystąpię z odpowiednią inicjatywą do Sejmu. Chciałbym, żeby tego dnia przyznawano w wielu kategoriach specjalne nagrody najwybitniejszym polskim naukowcom - zarówno tym uznanym na świecie, jak i bardzo wielu młodym, zapowiadającym się" - powiedział Gowin w TVP1.

Jak dodał, mało kto i w Polsce i na świecie pamięta o dacie urodzin Kopernika, "a jak się przegląda światowe media, to można przeczytać, że obozy koncentracyjne były polskie, a już np. Maria Skłodowska była Francuzką. Trzeba przypominać osobę i dzieło Mikołaja Kopernika i w ten sposób budować dumę z tego, że jesteśmy Polakami, a równocześnie budować pozytywny wizerunek Polski" - powiedział Gowin.

Jego zdaniem jest to ważne także dlatego, że ponad 30 tys. polskich naukowców - w większości młodych i bardzo zdolnych - "rozjechało się po uniwersytetach całego świata i trzeba przywrócić im wiarę w to, że Polska może być ojczyzną takich odkryć jak odkrycia Mikołaja Kopernika".

"Ponieważ przykłady porywają, to chciałbym, aby każdy rok miał od strony naukowej swojego patrona - mogą to być tak wybitne postacie jak właśnie Kopernik czy Skłodowska-Curie, ale chciałbym - i to pewnie może brzmieć zaskakująco - żeby tymi patronami byli także naukowcy żyjący, z których moglibyśmy być dumni, gdybyśmy o nich słyszeli. Niestety przez ostatnie dwadzieścia parę lat taka polityka budowania dumy z polskości była spychana gdzieś na bok" - dodał.