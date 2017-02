Jarosław Gowin krytykuje projekt sieci szpitali

Wicepremier Jarosław Gowin mówi, że planowana reforma służby zdrowia i utworzenie sieci szpitali wydłuży kolejki do lekarzy.

Przebywający na Śląsku lider "Polski Razem" sceptycznie odniósł się do projektów ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Gowin podziela opinię byłego prezesa NFZ Andrzeja Sośnierza, że powstanie sieci szpitali ograniczałoby dostęp pacjentów do usług medycznych i nie skróciłoby kolejek do lekarzy.



"Reformę należy przeanalizować raz jeszcze" - dodał wicepremier Jarosław Gowin. Polityk mówił, że opowiada się za tym, żeby zrezygnować ze stworzenia sieci szpitali albo przeprowadzić badania, które pokażą, na ile te rozwiązania się sprawdzają, a na ile są zasadne uwagi krytyków.



Jarosław Gowin dodał, że reformę krytykują również związkowcy z Solidarności oraz sceptycznie oceniania jest w Pałacu Prezydenckim.