Jarosław Gowin: Poprę zakaz aborcji eugenicznej

Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że projekt ustawy antyaborcyjnej jeszcze w tej kadencji trafi do Sejmu. "Poprę zakaz aborcji ze względów eugenicznych; to że dziecko jest chore, nie jest powodem, by pozbawiać je życia" - powiedział. "Na pewno nie poprę całkowitego zakazu aborcji" - dodał.

Jarosław Gowin w środę w Radiu Kraków podkreślił, że jeszcze w tej kadencji pod obrady Sejmu trafi projekt dotyczący aborcji.

"Ja mam stanowisko niezmienne: na pewno poprę zakaz aborcji ze względów eugenicznych. To, że dziecko jest chore, nie jest powodem do tego, żeby pozbawiać je życia. Natomiast na pewno nie poprę całkowitego zakazu aborcji" - oświadczył wicepremier.

Minister nauki zaznaczył, że w takich sprawach jak aborcja decyduje zasada wolności sumienia i tu każdy poseł będzie głosował tak, jak dyktuje mu jego sumienie.

"Na pewno będą tacy, również w mojej partii, którzy się opowiedzą za całkowitym zakazem aborcji, być może zdarzy się ktoś, kto będzie głosował przeciwko zakazowi aborcji eugenicznej. Jeszcze raz podkreślam - w tych sprawach nie może być dyktatu partii" - zaznaczył minister Gowin.

Gowin promuje "swoją" kandydatkę na prezydenta Krakowa

Wicepremier Gowin w porannej rozmowie w Radiu Kraków poinformował, że wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz powinna zostać kandydatką Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Krakowa.

"Ja o pani Emilewicz, jako o potencjalnej kandydatce mówiłem już wielokrotnie: uważam, że obóz Zjednoczonej Prawicy powinien wystawić w Krakowie jednego kandydata, my proponujemy, aby była to Jadwiga Emilewicz. Czekamy na inną propozycję ze strony PiS i wtedy wspólnie podejmiemy decyzje" - podkreślił.

Pytany o Małgorzatę Wassermann (PiS), szefową komisji śledczej ds. Amber Gold, minister odparł, że byłaby znakomitym kandydatem. Zadeklarował, że jeśli PiS wysunie jej kandydaturę, Zjednoczona Prawica ją poprze.

Wicepremier podkreślił jednocześnie, że Jadwiga Emilewicz, jest osoba wybitną: młodą matką trojga dzieci, profesjonalistką na wszystkich etapach swojej kariery, "prawą ręką" wicepremiera Mateusza Morawickiego, który też wypowiada się o niej w superlatywach. "Byłaby znakomitym kandydatem na prezydenta Krakowa" - ocenił.

"Po 16 latach prezydentury starszego mężczyzny czas na młodą kobietę" - podkreślił Gowin.

O kandydaturze Emilewicz Gowin poinformował na niedzielnej konferencji prasowej w Krakowie.

Zapowiedział wówczas, że Polska Razem rekomenduje, by wspólnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach na prezydenta Krakowa, była właśnie wiceminister rozwoju.

Dodał, że rekomendacja ta została już oficjalnie zgłoszona prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Uzgodniony, wspólny kandydat prawicy w wyborach na prezydenta Krakowa - jak liczy Gowin - powinien zostać wyłoniony jeszcze w tym roku.

W reakcji na tę konferencję szef klubu PiS Ryszard Terlecki oświadczył, że ogłoszona przez Jarosława Gowina kandydatura Jadwigi Emilewicz na prezydent Krakowa nie jest uzgodniona z PiS.