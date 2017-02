​Jarosław Gowin: Tusk może rzucić nam wyzwanie

Czy Donald Tusk stanie na czele opozycji? A może na dobre zadomowi się w strukturach międzynarodowych? Wicepremier Jarosław Gowin wypowiedział się na temat przyszłości przewodniczącego Rady Europejskiej w kontekście rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Zdjęcie Jarosław Gowin i Donald Tusk w 2013 r. /Bartosz Krupa /East News

"Dzisiaj więcej wskazuje na to, że Donald Tusk zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej na drugą kadencję, niż że straci stanowisko" - przyznał Jarosław Gowin w tygodniku "Wprost".

Reklama

"Jestem przekonany, że jeżeli nie utrzyma funkcji na kolejne 2,5 roku, to wróci do Polski i rzuci nam wyzwanie. Byłby to twardy bój. Bo choć z wielkim rozczarowaniem myślę o tych siedmiu latach premierowania Donalda Tuska, to daleki jestem od tego, żeby nie doceniać jego socjopolitycznej sprawności" - dodał.

Podczas szczytu na Malcie Donald Tusk po raz pierwszy oficjalnie ogłosił, że chciałby kontynuować swoją misję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej.

O szansach Donalda Tuska tak wypowiadał się w radiowej Jedynce wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki:

"Dotychczas było tak, że dwa główne stanowiska w Unii zajmowali chadecy, jedno socjaliści. Teraz wszystkie trzy stanowiska zajmują chadecy, czyli Europejska Partia Ludowa. Pytanie, czy socjaliści i liberałowie się na to zgodzą".