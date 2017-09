Jarosław Kaczyński będzie świadkiem w sprawie Zbigniewa Stonogi?

"Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego oraz Mariusza Kamińskiego w sprawie, w której jestem oskarżony" - taki wpis pojawił się na facebookowym profilu Zbigniewa Stonogi. Czy rzeczywiście politycy PiS będą składać zeznania?

Zdjęcie Zbigniew Stonoga w czwartek był w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie toczy się proces o znieważenie prezydenta /Stefan Maszewski /East News

Zbigniew Stonoga od maja znajduje się w więzieniu na warszawskiej Białołęce. Spędzi tam jeszcze kilka miesięcy.

Reklama

Osoba, która prowadzi oficjalne konto Zbigniewa Stonogi napisała na Facebooku:

"Zbigniew Stonoga pisze do Państwa:



Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego oraz Mariusza Kamińskiego w sprawie, w której jestem oskarżony. Termin przesłuchania wyznaczono na 6.10.2017".



Nie wiadomo, o którą sprawę chodzi, bo przeciw Stonodze prowadzone są różne postępowania. Nie wiadomo też, czy faktycznie Jarosław Kaczyński i Mariusz Kamiński mają składać zeznania.



Zbigniew Stonoga w 2015 roku ujawnił w internecie akta śledztwa tzw. afery podsłuchowej. Chodziło o nagrania ważnych polityków PO w warszawskich restauracjach. W listopadzie 2016 roku prokuratura wniosła do sądu akt oskarżenia Stonogi w tej sprawie.

Sam Stonoga od kilku lat jest aktywny i rozpoznawalny w internecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie ujawnia przypadki naruszenia prawa przez funkcjonariuszy publicznych i duchownych. Wcześniej był związany z Andrzejem Lepperem i Samoobroną (to on miał być informatorem Leppera ws. talibów w Klewkach). W 2015 r. startował w wyborach do parlamentu z ugrupowaniem, "Stonoga Partia Polska". Uzyskał wynik poniżej 1 proc. poparcia.

Profil Stonogi na Facebooku śledzi ponad 600 tys. osób.