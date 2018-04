Jarosław Kaczyński laureatem Nagrody Kisiela

Jarosław Kaczyński oraz Jadwiga Emilewicz zostali laureatami Nagrody Kisiela 2017 w kategorii "Polityk". Prezesa PiS wyróżniono za "konsekwencję i niezłomność", a minister przedsiębiorczości i technologii za "pracowitość i przedsiębiorczość w polityce" - poinformował tygodnik "Wprost".

Zdjęcie Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński otrzymał Nagrodę Kisiela 2017 w kategorii "Polityk" /Radek Pietruszka /PAP

Nagroda Kisiela została ustanowiona przez samego Stefana Kisielewskiego w 1990 roku pod patronatem tygodnika "Wprost". Wyróżnienie jest wręczane w trzech kategoriach: polityk, publicysta i przedsiębiorca.

Laureatami Nagrody Kisiela 2017 w kategorii "Przedsiębiorca" zostali Mariusz i Paweł Szataniakowie z firmy Wielton. W kategorii "Publicysta" uhonorowany został Ryszard Pieńkowski, założyciel grupy INFOR, która od lat krzewi wiedzę ekonomiczną - poinformował "Wprost". Uroczysta gala odbyła się w ulubionej kawiarni Stefana Kisielewskiego - Cafe Rozdroże w Warszawie.

Podczas uroczystości został odczytany list prezesa PiS, który podziękował za przyznaną nagrodę. "Państwa wskazanie jest kolejnym potwierdzeniem tego, że Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie, na którego czele mam zaszczyt stać, właściwie zdiagnozowało naszą rzeczywistość i obrało słuszną drogę. Jest także dowodem na to, że rząd Zjednoczonej Prawicy robi to, co do niego należy i czego oczekują Polacy" - podkreślił Kaczyński.

Dodał, że jest "rzeczą dyskusyjną, na ile Stefan Kisielewski zgadzałby się ze stosowanym przez nas instrumentarium w najszerzej rozumianej polityce gospodarczej". "Z jednej strony był bowiem liberałem, lecz z drugiej - wyznawał politykę zdrowego rozsądku, a i ten jego liberalizm był zabarwiony konserwatywnym odchyleniem" - napisał prezes PiS.

"Zapewne mielibyście Państwo w tej materii różne zdania, więc na tej konstatacji pozostańmy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Stefan Kisielewski tęsknił na normalnością i pragnął żyć w normalnym państwie, w tak silnej, jak to tylko możliwe, Rzeczypospolitej. I dlatego niejednemu, podejmowanemu przez nas przedsięwzięciu, by - moim zdaniem - przyklasnął. Choćby wielkiej operacji uszczelniania systemu podatkowego" - podkreślił.

"Było przecież rzeczą arcynienormalną, arcyniemoralną, i arcynieuczciwą przymykanie przez tyle lat przez naszych poprzedników oka na proceder okradania budżetu państwa, czyli okradania nas wszystkich z kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. To jest sprawa bodaj najbardziej w wymiarze finansowym spektakularna, jeśli chodzi o rozmiary i głębokość kapitulacji państwa polskiego" - dodał Kaczyński.

"Innym drastycznym i dramatycznym przejawem tej niemocy było wywieszenie przez koalicję PO-PSL białej flagi w dziedzinie polityki międzynarodowej, faktyczna rezygnacja z prawa do posiadania, artykułowania i obrony własnych, narodowych interesów. To, co czynimy w sferze polityki zagranicznej, także jest przywracaniem w tym obszarze normalności" - zaznaczył Kaczyński.

"Wierzę głęboko, że rządy Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy, dadzą Polkom i Polakom poczucie, że żyją w normalnym państwie, pięknym, normalnym kraju, z którego nie warto wyjeżdżać za chlebem" - napisał lider PiS.

Jadwiga Emilewicz w swoim wystąpieniu odtworzonym podczas gali zauważyła, że "to Kisielewski mówił o tym, żeby stawiać na wysokie technologie". "Ta nagroda to wyróżnienie dla całego zespołu gospodarczego" - powiedziała minister.

Michał M. Lisiecki, prezes PMPG Polskie Media, wydawca tygodnika "Wprost" zwrócił w rozmowie z PAP uwagę, że w kategorii "Polityka" wyróżniono "i młodość, i doświadczenie".

"Bardzo dynamiczną, prężną, z ogromnym entuzjazmem panią Jadwigę Emilewicz, która rozwija scenę młodych firm, żeby coraz więcej biznesu powstawało w Polsce oraz pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wyróżnionego za ducha walki, konsekwencję i realizację swojej strategii dla Polski. Nikt mu z pewnością nie odmówi, że dzisiaj jest najbardziej wyrazistym politykiem" - zaznaczył prezes PMPG Polskie Media.