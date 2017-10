"Musimy spełnić warunek niespełniony po 1989 roku. Musimy zbudować sprawne, silne państwo. To długa droga" - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński, który jest gościem konwencji Solidarnej Polski. "Aby wygrywać kolejne wybory, trzeba być razem" - apelował lider PiS.

Zdjęcie Gościem konwencji jest prezes PiS Jarosław Kaczyński /Rafał Guz /PAP

"Musimy być razem i to razem musi oznaczać także to, że się wzajemnie akceptujemy, a może nawet lubimy. To jest bardzo ważne w tej wspólnej drodze ku naprawie Rzeczypospolitej. W 2015 roku rozpoczął się czas nowy w historii naszego kraju. Naszym zadaniem jest to, żeby ten czas trwał i przyniósł zmianę rzeczywistą" - powiedział Kaczyński.

Reklama

Jak dodał, jest to "ogromne i niezmiernie trudne przedsięwzięcie". "Niestety III RP przyniosła ogromną ilość różnego rodzaju nadużyć i patologii" - powiedział prezes PiS.

"Demokracja ma służyć temu, by to wszystko zostało skoordynowane, i żeby ten zwykły obywatel miał na to wpływ. Żeby te skonsolidowane siły były pod kontrolą" - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS o spotkaniu z prezydentem Dudą

Prezes PiS przekonywał podczas wystąpienia o potrzebie tworzenia "silnego, skomprymowanego co do funkcji, ale sprawnego państwa - silnego wobec silnych, ale pomocnego i spolegliwego wobec słabych". Wskazywał, że takie państwo - oprócz wymiaru sprawiedliwości - ma także wiele innych zadań.

"I tutaj ta budowa jest ciągle w trakcie albo w ogóle jest przed nami, bo niektórych spraw jeszcze nie zdołaliśmy podjąć" - zaznaczył szef PiS.

Przyznał jednak, że są na tej drodze trudności. "Mamy te, co do których można było przewidzieć, że one wystąpią, no i mamy także te niespodziewane" - powiedział.

"Wczoraj odbyłem spotkanie, o którym być może państwo słyszeli. Sądzę, że tu jesteśmy też na dobrej drodze do tego, żeby to przełamać" - dodał lider PiS, nawiązując do swego piątkowego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą na temat reformy Sądu Najwyższego i KRS. "Do tego, żeby ten incydent się zakończył i zakończył się dobrze" - dodał Kaczyński.

Zdjęcie Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego / Rafał Guz / PAP

Kaczyński dziękuje Ziobrze

Szef PiS dziękował Ziobrze za to, że "bardzo wiele robi" na drodze budowy "sprawnego, silnego, choć skomprymowanego co do swoich funkcji państwa".

"Robił bardzo wiele, chociaż tak może bardziej młodzieńczo, przed przeszło 10 laty, w tym dawnym rządzie, bo to też przecież była próba, choć nieudana i robi to naprawdę znakomicie dzisiaj. Znakomicie działa, znakomicie prowadzi wielką część tego zadania, o którym tutaj mówię" - podkreślał Kaczyński.

Sala nagrodziła te słowa oklaskami.



Konwencja Solidarnej Polski

Tematem konwencji Solidarnej Polski, która rozpoczęła się po godz. 11, są m.in. zmiany w wymiarze sprawiedliwości oraz prezentacja reform wdrożonych w czasie dwóch lat rządów Zjednoczonej Prawicy.

Wydarzenie podzielone jest na dwie części. W pierwszej części zaplanowano wystąpienia m.in. prezesa Solidarnej Polski i jednocześnie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także wiceprezes ugrupowania i szefowej KPRM Beaty Kempy.



Wyświetlony ma zostać też film prezentujący dokonania rządów Zjednoczonej Prawicy (w jej skład wchodzą PiS, Solidarna Polska oraz Polska Razem).



W drugiej części z kolei przewidziano posiedzenie Rady Głównej Solidarnej Polski.