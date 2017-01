​Jarosław Kaczyński: Musimy zrealizować dwa plany

Musimy zrealizować 2 plany: wybory samorządowe 2018 r. oraz kolejne w 2019 r. - mówił w sobotę do łódzkich działaczy PiS prezes partii Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem potrzebna jest reforma mediów. "Chcemy, aby dążyli oni do prawdy, a nie opowiadali się za jedną stroną" - dodał.

Jarosław Kaczyński

Fragmenty wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego zamieszczono na Twitterze PiS. - Musimy zrealizować 2 plany: wybory samorządowe 2018 r. oraz kolejne w 2019 r. - zwracał się do łódzkich polityków PiS Kaczyński. Jak podkreślił, PiS musi poprawić swoją pozycję w samorządach. Zapowiedział, że wkrótce zostaną stworzone struktury specjalne na wybory samorządowe.

Kaczyński zwrócił też uwagę, że reforma edukacji to trudne zadanie i wsparcie samorządów jest bardzo ważne. - Chcemy ustabilizowania władzy w Polsce - podkreślił lider PiS. Jak dodał, równowaga sił jest potrzebna w demokratycznym państwie. Zapowiedziała też, że PiS chce dać szansę młodym posłom. Prezes PiS zauważył, że dziś partie w Europie są dużo mniejsze niż kiedyś.

- Rozbudowa struktur jest bardzo ważna - zaznaczył. - Potrzebna jest reforma mediów, chcemy aby dążyli oni do prawdy a nie opowiadali się za jedną stroną - podkreślił Kaczyński.

Przed budynkiem gdzie odbywało się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z politykami PiS protestowało kilkadziesiąt osób, m.in. działaczy KOD i PO.

"Jestem za ukaraniem posłów protestujących w Sejmie"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że posłowie opozycji, którzy blokowali stół prezydialny podczas grudniowego posiedzenia Sejmu, powinni być ukarani. Nie chciał jednak powiedzieć, jaka to powinna być kara. Polityk mówił o tym w sobotę w rozmowie z Radiem Łódź.

Pytany, czy opozycja poniesie jakieś konsekwencje za blokowanie w Sejmie mównicy i fotela marszałka, odpowiedział, że zależy to od wymiaru sprawiedliwości. Jak dodał on sam wychodzi z założenia, które - według niego - "jakoś w Polsce nie może dotrzeć do wielu głów". "To znaczy, że obywatele są równi wobec prawa. Jeżeli złamią jakieś przepisy Kodeksu karnego, to muszą za to odpowiadać" - podkreślił.

Przyznał, iż jest zdumiony, gdy słucha polityków, a także dziennikarzy, którzy nie wprost, ale to kwestionują. Kaczyński przypomniał, że jest przepis, który mówi o uniemożliwianiu wykonywana obowiązków funkcjonariuszom publicznym, a blokowanie stołu prezydialnego Sejmu jest tego ewidentnym przykładem. Według niego, zachowanie posłów to swego rodzaju przemoc.

Dopytywany, czy posłowie powinni być ukarani odpowiedział, że w jego przekonaniu tak. Lider PiS nie chciał mówić, jakie to powinny być kary. Jak zauważył, jeżeli drastycznie łamie się Kodeks karny, to kara jest z automatu. "Praworządne państwo działa automatycznie. Wszystko jedno, czy ten ktoś jest najbardziej przeciętnym obywatelem, czy jest znanym politykiem, wybitnym sportowcem, czy znanym malarzem, prawo musi działać" - podkreślił Kaczyński.

Od 16 grudnia 2016 r. w sali plenarnej Sejmu przebywali posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, którzy rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł. Platforma zawiesiła protest 12 stycznia; posłowie Nowoczesnej zrobili to dzień wcześniej.

Prezes PiS: Zmiany ordynacji wyborczej ws. kadencyjności wejdą od razu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział także w sobotę, że zmiana w samorządowej ordynacji wyborczej dot. kadencyjności wójtów burmistrzów i prezydentów miast "wejdzie od razu". Uważamy, że jest to dopuszczalne i trzeba spróbować - podkreślił.

"Będzie tutaj zmiana i to taka zmiana wchodząca od razu. Trybunał Konstytucyjny pewnie będzie rozstrzygał ostatecznie, czy to jest dopuszczalne, ale my uważamy, że jest dopuszczalne i trzeba spróbować" - powiedział Kaczyński pytany w Radiu Łódź o ograniczenia do dwóch kadencji dla prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.