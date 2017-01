Jarosław Kaczyński o jednym z głównym zadań PiS

Jarosław Kaczyński powiedział, że jednym z głównych zadań partii rządzącej w najbliższym czasie będzie naprawa służby zdrowia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył w Krakowie w spotkaniu z władzami i działaczami PiS z województwa małopolskiego.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Aleksandra Szmigiel-Wiśniewska /Reporter

Jak wynika z twitterowych wpisów opublikowanych na profilu Prawa i Sprawiedliwości, podczas spotkania w Krakowie Jarosław Kaczyński odniósł się też do zmian w ordynacji wyborczej. Zaznaczył, że zmiany powinny mieć między innymi charakter techniczny, aby zapobiec fałszowaniu wyborów.



Jarosław Kaczyński dodał, że wprowadzenie zmian nie będzie łatwe, lecz należy ich dokonać, aby Polska była lepsza. Według prezesa PiS, na obecnie przeprowadzanych zmianach tracą "niektóre grupy interesów", dlatego organizują opór.



Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to zdaniem prezesa PiS wprowadzenie zmian nie ma na celu eliminacji samorządowców z życia publicznego, lecz między innymi likwidację patologii, które mają obecnie miejsce w samorządach. To - jak powiedział - "pozwoli podnieść jakość rządzenia".



Prawo i Sprawiedliwość planuje również zwiększyć liczebność członków partii oraz znaleźć odpowiednich kandydatów do wyborów samorządowych. Ma również powstać struktura partyjna, która zajmie się przygotowaniami do wyborów samorządowych, bo - według Jarosława Kaczyńskiego - wygrana w wyborach samorządowych będzie miała ogromne znaczenie w kontekście wyborów parlamentarnych.



Jak podkreślił prezes PiS, w wyborach parlamentarnych w 2019 roku partia musi osiągnąć wynik wyższy niż w poprzednich wyborach. Jednocześnie partia zamierza wykorzystać energię i entuzjazm posłów, którzy trafią po raz pierwszy do parlamentu.