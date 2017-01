Jarosław Kaczyński zapowiada weryfikację samorządowców PiS

Prezes PiS zapowiedział dziś weryfikację samorządowców swojej partii przed przyszłorocznymi wyborami. Zaznaczył, że jeżeli jego ugrupowanie chce zmieniać Polskę, musi "robić to też na poziomie samorządowym". Jarosław Kaczyński przemawiał w Rzeszowie do działaczy lokalnych struktur partyjnych.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /AFP

Spotkanie było zamknięte dla mediów. Fragmenty jego wypowiedzi zamieszczono na kontach PiS i rzeczniczki partii Beaty Mazurek na Twitterze.

Reklama

Kaczyński zauważył, że PiS ma "dużo posłów w parlamencie, ale stosunkowo skromną ilość reprezentantów w samorządach". Natomiast "wynik wyborów samorządowych będzie w znacznym stopniu wpływał na wynik kolejnych wyborów parlamentarnych". "Potrzebujemy dobrych kandydatów na wszystkie stanowiska w samorządach" - mówił.

Prezes PiS zapowiedział, że w partii zostanie przeprowadzona weryfikacja obecnych samorządowców. Jednocześnie zaznaczył, że "nikt kto był dobrym samorządowcem, nie poniesie strat z powodu zmian w ordynacji wyborczej". "Będziemy też szukać nowych kandydatów" - dodał.



W ocenie Kaczyńskiego, "zmiana ordynacji wyborczej jest niezbędna, aby ograniczyć do minimum możliwość fałszowania wyników".

"Historyczny obowiązek zmiany postkomunistycznego systemu"

W trakcie spotkania prezes PiS zapewnił zebranych, że "reforma edukacji jest reformą dobrze przygotowaną". Odnosząc się do reformy służby zdrowia podkreślił, że jej wprowadzenie uderzyło "w grupy interesu", w związku z tym należy być przygotowanym na sprzeciw z ich strony.

"Naszym historycznym obowiązkiem wobec Polski jest zmiana postkomunistycznego systemu. Możemy sprawić, żeby Polska była lepsza i pchnąć ją do przodu ku rozwojowi" - mówił prezes. "Będziemy atakowani, ale jeśli się zmobilizujemy do ciężkiej pracy, to mamy duże szanse na zwycięstwo" - dodał.

Kaczyński powiedział podczas spotkania, że bawi go okrzyk "precz z kaczorem dyktatorem". "Gdybym w minimalnej części nim był, nikomu by nie przyszło do głowy protestować" - zauważył.

Cykl spotkań prezesa PiS

Sekretarz Rady Politycznej PiS oraz członek zarządu okręgu partii w Krośnie Krzysztof Sobolewski powiedział PAP po spotkaniu, że wizyta na Podkarpaciu wpisuje się w cykl spotkań prezesa PiS z przedstawicielami regionalnych struktur partii. "W Rzeszowie na spotkanie przyszło ponad 500 osób. Frekwencja więcej niż dopisała. Głównym tematem spotkania były wybory samorządowe" - mówił.

Prezes Kaczyński zapowiedział, że na zakończenie spotkań ze strukturami regionalnymi PiS planuje odwiedzenie wszystkich miast, gdzie są siedziby okręgów wyborczych oraz dawne miasta wojewódzkie. "Nastąpi to najprawdopodobniej na wiosnę" - dodał Sobolewski.

W spotkaniu z prezesem partii w rzeszowskim Wojewódzkim Domu Kultury uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Joachim Brudziński, marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl.