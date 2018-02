Jaruzelski i Kiszczak stracą stopnie generalskie? Dera zabrał głos

"Osoby, które naruszyły prawo wprowadzając stan wojenny, muszą ponieść pewne konsekwencje; jedną z nich jest pozbawienie ich stopni generalskich" - powiedział we wtorek w TVP sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Zdjęcie Andrzej Dera /Bartosz Krupa /East News

W programie "Kwadrans polityczny" prezydencki minister został zapytany o projekt ustawy pozwalający pozbawiać stopni wojskowych.

Dera powiedział, że kwestia ta będzie jednym z punktów na czwartkowym posiedzeniu rządu. "Poczekajmy do czwartku, zapadnie decyzja dotycząca tego projektu i, jeżeli rząd zaakceptuje ten projekt, to następnym punktem będzie skierowanie tego projektu do polskiego parlamentu i tam odbędzie się cała debata, dyskusja" - powiedział.

W ocenie Dery, "rząd i parlament ma prawo robić tego typu rzeczy". "Wiele środowisk podnosiło to, że osoby, które naruszyły w sposób jaskrawy prawo, wprowadzając stan wojenny - przypomnę orzeczenia sądu, które stwierdziły, że było to niezgodne nawet z ówczesną konstytucją - osoby, które tam zasiadały, muszą ponieść pewne konsekwencje. Jeżeli to byli generałowie, to jednym z elementów jest pozbawienie tych stopni generalskich" - podkreślił.

Projektowana nowelizacja zakłada, że osoba, która z racji wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej oraz żołnierze rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej, mogą być pozbawieni stopnia oficerskiego lub podoficerskiego.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, celem projektu jest "stworzenie możliwości prawnych pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego m.in. Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka", a także innych osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego".

O pozbawieniu stopnia miałby decydować - wobec generałów i admirałów - prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów - minister obrony. Postępowanie byłoby wszczynane z urzędu lub na wniosek ministra obrony, IPN, Wojskowego Biura Historycznego, archiwów państwowych oraz organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Pozbawienie stopnia miałoby następować w formie postanowienia.