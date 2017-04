Jerzy Vetulani nie żyje. Był wybitnym naukowcem

Zmarł prof. Jerzy Vetulani, wybitny psychofarmakolog, neurobiolog i biochemik. Badacz został potrącony przez samochód na początku marca. Miał 81 lat.

Zdjęcie Nie żyje profesor Jerzy Vetulani /Beata Zawrzel /Reporter

Przypomnijmy, że 2 marca Jerzy Vetulani został potrącony przez samochód, gdy wracał z Instytutu Farmakologii PAN, "idąc swoją ulubioną trasą, którą regularnie pokonuje od kilkudziesięciu lat - ulicą Zielony Most do pętli tramwajowej w Bronowicach".

Jerzy Adam Gracjan Vetulani urodził się 21 stycznia 1936 roku w Krakowie. Jego dorobek pozwala go określać jako wybitnego uczonego.



Dzieciństwo i młodość

Początkowo rodzina Vetulanich mieszkała w domu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Placu Inwalidów. Kiedy Jerzy miał 2 lata, na świat przyszedł jego młodszy brat - Jan. Ojciec, Adam Vetulani wziął udział w wojnie we wrześniu 1939 roku, przez co chłopcy zostali pod opieką matki. Kobieta starała się wychować chłopców w duchu patriotyzmu. Każdej niedzieli w domu Vetualnich odbywało się "misterium", domownicy wspólnie śpiewali też "Boże coś Polskę", przez co w dzieciństwie Jerzy był bardzo religijnym chłopcem.

Z uwagi na fakt, że potrafił czytać i pisać wcześniej niż jego rówieśnicy, w wieku 6 lat rozpoczął edukację, przystępując od razu do drugiej klasy tajnych kompletów. Jako nastolatek całkowicie zrezygnował z praktykowania religii, o czym świadczy jego członkostwo w Klubie Ateistów i Wolnomyślicieli. Sam siebie określił jako buntownika.

W 1952 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalność jaką wybrał to fizjologia zwierząt. W trakcie studiów rozpoczął współpracę z Zakładem Farmakologii PAN. Studia biologiczne okazały się jednak niewystarczające dla Vetulaniego, dlatego rozpoczął naukę chemii teoretycznej.

Młody Vetulani znakomicie odnalazł się w roli konferansjera. Wraz z grupą znajomych założył Piwnicę pod Baranami, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Marię Pająk.



W 1965 roku utonął jego brat Jan Vetulani. Ta strata zmobilizowała profesora do rozpoczęcia pracy nad rozprawą doktorską. Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymał dwa lata później.



Działalność naukowa

Odkrycie zjawiska przez chroniczne podania leków przeciwdepresyjnych i sformułowanie hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych przyniosło profesorowi uznanie na arenie międzynarodowej.

W latach 1976-1989 uzyskał stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego, a następnie profesora zwyczajnego. W 1976 roku objął kierownictwo Zakładu Biochemii Instytutu Farmakologii PAN.

Badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu przyniosły Vetulaniemu Międzynarodową Nagrodę Anna Monika. Kilka lat później został redaktorem naczelnym czasopisma "Wszechświat", później naczelnym "Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy".

Od 2006 roku prof. Jerzy Vetulani skupił się na popularyzacji nauki. Na platformie Wordpress prowadził bloga "Piękno neurobiologii", gdzie znajdują się jego autorskie teksty. Od 2011 roku użytkownicy mogą również znaleźć jego kanał na YouTube.

Prof. Vetulani opowiadał się za legalizacją marihuany oraz depenalizacją narkotyków dla osób pełnoletnich. Argumentował to niską szkodliwością oraz wskazywał na właściwości medyczne marihuany. W 2014 roku uczestniczył nawet w Marszu Wyzwolenia Konopi.