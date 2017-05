Jest kandydat na polskiego ambasadora przy NATO

Dotychczasowy wiceszef MSZ odpowiedzialny m.in. za kwestie bezpieczeństwa i politykę wschodnią Marek Ziółkowski jest kandydatem resortu na ambasadora Polski przy NATO w Brukseli. W środę jego nominację opiniuje sejmowa komisja spraw zagranicznych.

Zdjęcie Marek Ziółkowski /Andrzej Stawiński /Reporter

Ziółkowski to zawodowy dyplomata; w przeszłości był m.in. ambasadorem RP w Kijowie i dyrektorem Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Pod koniec kwietnia o tym, iż to on ma pokierować polską placówką przy NATO informowała, powołując się na posłów PiS zasiadających w komisji spraw zagranicznych "Gazeta Wyborcza". Według gazety obsadzenie stanowiska było przedmiotem sporu między MSZ a MON, zaś kandydatem Ministerstwa Obrony na to stanowisko miał być wiceszef resortu Tomasz Szatkowski.

Dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1991 r. jako konsul na Białorusi. Po przekształceniu w 1992 r. ówczesnego konsulatu w Mińsku w Ambasadę RP, pełnił do 1996 r. funkcję zastępcy szefa misji. W MSZ w latach 1997-2001 zajmował się problematyką państw Europy Wschodniej jako zastępca dyrektora i dyrektor Departamentu Europy Wschodniej.

W maju 2001 r. został mianowany na Ambasadora RP w Kijowie, gdzie pełnił misję do 2005 r. Po powrocie do centrali MSZ, w latach 2006-2008, był zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, a następnie dyrektorem Departamentu Współpracy Rozwojowej (2008-2011).

W czerwcu 2012 r. prezydent mianował Marka Ziółkowskiego ambasadorem RP w Kenii i dziewięciu innych krajach Afryki Wschodniej oraz Stałym Przedstawicielem RP przy UNEP i UN Habitat.

Ziółkowski jest autorem wielu publikacji na temat Białorusinów i Ukraińców w Polsce. W 2008 r. opublikował książkę "Projekt Ukraina". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia RP i ukraińskim Orderem Jarosława Mądrego V klasy.