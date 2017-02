​Jest śledztwo ws. nocnego wejścia do CEK NATO

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Akcją kierował wówczas Bartłomiej Misiewicz.

Prokuratura nie miała innego wyjścia, bowiem wcześniej sąd uchylił decyzję o odmowie wszczęcia postępowania.

Zażalenie na tę decyzję złożył wówczas mecenas Antoni Kania-Sieniawski, reprezentujący byłe kierownictwo Centrum.

Informację jako pierwsza podała stacja TVN24, potwierdziła ją Polska Agencja Prasowa w prowadzącej śledztwo warszawskiej prokuraturze okręgowej.

Przypomnijmy, że w nocy z 17 na 18 grudnia Bartłomiej Misiewicz, pełnomocnik ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza ds. utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, wprowadził płk. Roberta Balę, nowego p.o. dyrektora placówki, do tymczasowych pomieszczeń CEK NATO udostępnionych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Poprzedni szef centrum, Krzysztof Dusza, został odwołany.

Do jednostki NATO Misiewicz miał wejść z ekspertami od otwierania zamków i sejfów. W rozwierconych podczas interwencji sejfach miały znajdować się dokumenty z tajemnicami Sojuszu - informuje TVN24.

"Nocne wejście" do jednostki NATO krytykował minister obrony narodowej Słowacji. Sąd przychylił się do jego opinii, wskazując, że zmiany personalne i wejście do jednostki nie było konsultowane ze stroną słowacką.



Porozumienie o utworzeniu natowskiego Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu (NATO Counter Intelligence Centre Of Exellence) zostało podpisane we wrześniu 2015 r. w siedzibie sojuszniczego dowództwa ds. transformacji (ACT) w amerykańskim Norfolk. Kwatera główna centrum ma się znajdować w Krakowie, część obiektów ulokowano na Słowacji, by wykorzystać tamtejszy ośrodek poligonowy. Poza Polską i Słowacją, które zostały państwami ramowymi, w powołanie Centrum włączyły się Czechy, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.