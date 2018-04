Jest zgoda na wejście fizjoterapeutów do Sejmu

We wtorek o godz. 16 do protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych ma wejść pierwszy terapeuta, a w środę o 12 dwóch kolejnych. Zabiegi będą odbywały się w pokoju dziennikarskim - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Sejmu.

Zdjęcie W Sejmie trwa stacjonarny protest rodziców osób niepełnosprawnych oraz ich podopiecznych /Bartłomiej Zborowski /PAP

"Porozumienie z protestującymi. Dzisiaj o godz. 16.00 wejdzie do Sejmu pierwszy terapeuta, jutro o 12.00 dwóch kolejnych. Zabiegi będą odbywały się w pokoju dziennikarskim (nr 116 w głównym gmachu Sejmu). Przedstawicieli mediów prosimy o współpracę i zabranie rzeczy oraz sprzętu" - czytamy we wpisie na Twitterze Centrum Informacyjnego Sejmu.

Wcześniej dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka poinformował, że do dyspozycji protestujących osób niepełnosprawnych na czas wizyty masażystów w Sejmie zostanie udostępniony pokój dziennikarski na pierwszym piętrze, nieopodal miejsca protestu.

W poniedziałek posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała, że nie wydano zgody na wejście masażystów do gmachu Sejmu. Na jej niedzielny apel zgłosiły się cztery osoby chcące pomóc osobom niepełnosprawnym uczestniczącym od 18 kwietnia w proteście w Sejmie.

Po tym, gdy Scheuring-Wielgus podała, że masażyści nie mogą wejść do gmachu parlamentu, Kancelaria Sejmu poinformowała w poniedziałek, że zaprasza fizjoterapeutów oraz rodziców i ich podopiecznych do specjalnie przygotowanego pokoju w Domu Poselskim.

Protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich opiekunowie ofertę odrzucili, argumentując to brakiem zaufania do Kancelarii Sejmu. Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych mówiła w poniedziałek w imieniu protestujących, że boją się oni, że jeżeli opuszczą miejsce protestu, nie będą mogli tam wrócić.

Według wcześniejszej informacji dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu do dyspozycji protestujących miała być przeznaczona odpowiednia sala w hotelu poselskim.