W Warszawie we wtorek po południu zebrał się zarząd PO; tematem posiedzenia są przygotowania Platformy do wyborów samorządowych. Zdaniem polityków PO wybory te mogą zostać przyspieszone i odbyć się jesienią tego roku. Będziemy gotowi do tych wyborów - zapewnia szef PO Grzegorz Schetyna.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Leszek Szymański /PAP

Platforma Obywatelska postanowiła w ostatnich dniach przyspieszyć przygotowania do wyborów samorządowych, które powinny odbyć się jesienią 2018 roku. Politycy PO są zdania, że Prawo i Sprawiedliwość może chcieć skrócić obecną kadencję samorządu tak, by wybory odbyły się już w tym roku.

"Jeżeli prezes PiS Jarosław Kaczyński chce wojny o samorząd, to my jesteśmy gotowi, nie odpuścimy tutaj. Będziemy o tym rozmawiać na zarządzie krajowym dzisiaj i na Radzie Krajowej w sobotę. Nawet jeżeli wybory będą wcześniejsze, bo uważam, że sprawa warta jest wielkich rzeczy, wielkiego wysiłku" - podkreślił we wtorek Schetyna. Zapewnił, że PO "obroni polski samorząd i interes mieszkańców przed centralistycznymi zapędami polityki państwa PiS".

Pytany skąd ma informacje, że wybory samorządowe mogą zostać przyspieszone, odparł: "nie widzę sensu w pisaniu scenariusza nowej ordynacji wyborczej na półtora roku przed wyborami, to można robić tylko na miesiące przed". "Biorę to poważnie pod uwagę, że wybory mogą być przyspieszone. Będziemy do nich gotowi" - podkreślił Schetyna.

W zeszły weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział zmiany w ordynacji wyborczej, które ograniczą do dwóch kadencji możliwość sprowadzania funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W niedzielę mówił, że nowe przepisy miałyby wejść w życie "od razu". Oznacza to, że według zmienionych zasad przeprowadzone byłyby już najbliższe wybory samorządowe.

Zdaniem Schetyny, powodem proponowanych przez Kaczyńskiego zmian są porażki wyborcze PiS z przeszłości. "Prezes PiS nie jest w stanie wygrać w samorządzie wyborów, więc chce centralizować, chce zabierać kompetencje, ograniczać pieniądze. Więcej - nie chce dopuścić do wyborów tych, którzy wygrywają wybory z ludźmi PiS. To jest żałosne" - uważa lider PO.

Gdyby proponowana przez Kaczyńskiego zasada dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast weszła w życie, Platforma straciłaby dotychczasowych włodarzy m.in. w Gdańsku (Paweł Adamowicz), Łodzi (Hanna Zdanowska), Lublinie (Krzysztof Żuk), Bydgoszczy (Rafał Bruski), Chorzowie (Andrzej Kotala), Grudziądzu (Robert Malinowski), Jeleniej Górze (Marcin Zawiła), Koszalinie (Piotr Jedliński), Kołobrzegu (Janusz Gromek), Pile (Piotr Głowski), Płocku (Andrzej Nowakowski), Tarnowie (Roman Ciepiela) i Wałbrzychu (Roman Szełemej). Rządząca trzecią kadencję obecna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz już kilka miesięcy temu zapowiedziała, że nie będzie więcej kandydować.

Jest też grupa wieloletnich niezależnych włodarzy miast współpracujących z PO, jak choćby prezydent Sopotu Jacek Karnowski, czy Inowrocławia Ryszard Brejza, ojciec posła PO Krzysztofa Brejzy.

W Platformie ruszyły przymiarki do obsady list wyborczych - od polityków PO można usłyszeć, że mają wstępną koncepcję kandydatów w 12 na 16 miastach wojewódzkich, takich jak Warszawa, Gdańsk, czy Łódź. W kontekście stolicy najczęściej padają nazwiska b. wiceszefa MSZ Rafała Trzaskowskiego i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Rzadziej politycy PO wskazują na b. ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego i b. wicepremiera, szefa MON Tomasza Siemoniaka.

Platforma nie wyklucza, że w wyborach samorządowych wystartuje wspólnie z PSL. Wstępne rozmowy już na ten temat odbyły się w ubiegłym tygodniu przy okazji obrad Konwentu Marszałków Województw RP w Zakopanem, gdzie gościli liderzy Platformy i Stronnictwa - Grzegorz Schetyna i Władysław Kosiniak-Kamysz. PO i PSL współrządzą obecnie w 15 na 16 sejmikach województw.