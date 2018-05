Jezioro Jamno w złym stanie

Gwałtownie obniża się poziom wody w Jeziorze Jamno. Rośnie też jej temperatura. Zbiornikowi grozi katastrofa ekologiczna - alarmują ekolodzy, wędkarze i żeglarze.

Zdjęcie Jezioro Jamno /Dawid Tatarkiewicz /East News

Ekolodzy, żeglarze, wędkarze oraz mieszkańcy okolicy protestowali w sobotę przeciwko dalszej degradacji zbiornika.



"Dramatycznie obniżył się poziom jeziora" - mówi w rozmowie z TVN24 Tomasz Suszko z Jachtklubu Politechniki Koszalińskiej.



W porównaniu do ubiegłego roku poziom wody w zbiorniku spadł o kilkadziesiąt centymetrów, a jej temperatura wzrosła o prawie dziesięć stopni - alarmują protestujący.



Winne sytuacji mają być wrota sztormowe na kanale prowadzącym do Bałtyku, otwarte pięć lat temu.



Protest zorganizowała Fundacja Jantar. "Jeśli nie będzie reakcji, jezioro umrze" - mówi w rozmowie z Polskim Radiem Koszalin prezes Krzysztof Najda.



"Graniczną temperaturą, jaką może uzyskać jezioro, to 25 stopni. Powyżej zacznie występować wykwit sinic, a co za tym idzie odcięcie tlenu w wodzie, wtórne skażenie jeziora, toksyny. Wtedy zbiornik zamienia się w szambo" - wyjaśnia Najda.



Stanem zbiornika zaniepokojone są też władze gminy Mielno.



Kanałem i wrotami sztormowymi zarządza przedsiębiorstwo Wody Polskie. Jego przedstawiciele zapewnili, że monitorują sytuację na bieżąco, a niski stan poziomu wody w jeziorze tłumaczą obniżeniem się poziomu Morza Bałtyckiego, z którego woda wpływa do Jamna.