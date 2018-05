Joanna Scheuring-Wielgus odchodzi z Nowoczesnej. Jak zaznaczyła, nie odchodzi z polityki.

Zdjęcie Niki Caro, Joanna Scheuring-Wielgus i Kamila Gasiuk-Pihowicz /Maciej Łuczniewski /Reporter

W programie "Jeden na jeden" w TVN24 Scheuring-Wielgus powiedziała, że powodem tej decyzji był zakaz wypowiadania się w sprawie osób niepełnosprawnych, jakie nałożyło na nią szefostwo klubu we wtorek. Jak mówiła, nie zgodziła się z tym stanowiskiem.



"Nie akceptuję fałszu, czerwona linia została przekroczona" - powiedziała.





"Polityka kanapowa, która patrzy tylko na sondaże, jest mi kompletnie obca. Inaczej patrzę na politykę" - mówi Scheuring-Wielgus w TVN24.



"Nie widzę się w żadnym klubie, który jest w Sejmie. Na pewno będę wspierała kandydatów do wyborów samorządowych, bo od kilku miesięcy jeżdżę po Polsce i przygotowuję ludzi, by weszli do parlamentu. Skupię się na tym, a co będzie później, zobaczymy" - zadeklarowała.