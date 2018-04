Johann: Zwołam posiedzenie KRS po wejściu w życie nowelizacji

Jeżeli nowelizacja ustaw sądowych wejdzie w życie, zwołam posiedzenie KRS wtedy, kiedy będzie ku temu okazja - powiedział w czwartek przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa Wiesław Johann.

Zdjęcie Wiesław Johann /Andrzej Hulimka /Reporter

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustaw: o ustroju sądów powszechnych, SN i o KRS autorstwa PiS. Zmiany zakładają m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

Johann zapytany w Polsat News, czy zwoła posiedzenie KRS po wejściu w życie ustawy, odparł: "oczywiście, że tak". "Jeżeli ustawa wejdzie w życie, jestem - to chyba widać - w podeszłym wieku i zwołam to posiedzenie wtedy, kiedy będzie ku temu okazja" - powiedział.

"Jest takie rozwiązanie ustawowe i trzeba to ustawowe rozwiązanie szanować" - podkreślił Johann. Zaznaczył jednocześnie, że najpierw ustawa musi trafić pod obrady Senatu, a następnie zostać podpisana przez prezydenta.

Johann zaprzeczył również zarzutom ze strony opozycji, że zmiany zawarte ustawie były przygotowane "pod przedstawiciela prezydenta".

"Czy to było pode mnie? Przysięgam, że nie. Nie jestem aż tak wybitnym prawnikiem, żeby robić ustawy pode mnie. Chodziło o to, żeby stworzyć możliwość zwołania tego pierwszego posiedzenia" - podkreślił.

Na początku marca I prezes SN Małgorzata Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z obecnym przepisem ustawy o KRS, to do niej jako I prezes SN należy teraz zwołanie pierwszego posiedzenia Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego. Według ustawy o KRS, posiedzenie w takiej sytuacji zwołuje bowiem "Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".