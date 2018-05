Jurgiel: Decyzja o płocie przeciw ASF w połowie maja

O tym, czy wzdłuż wschodniej granicy kraju realizowana będzie budowa płotu zabezpieczającego przed afrykańskim pomorem świń (ASF), rząd zadecyduje w połowie maja - poinformował w niedzielę w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Zdjęcie Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z mieszkańcami w Bartoszycach /Tomasz Waszczuk /PAP

O to czy i kiedy powstanie na wschodniej granicy Polski ogrodzenie, które miałoby ograniczyć napływ dzików zakażonych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), szef resortu rolnictwa był pytany w niedzielę przez rolników z powiatów graniczących z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Jurgiel przyjechał na spotkanie do Bartoszyc w ramach projektu "Polska jest jedna".

Reklama

Szef MRiRW zapowiedział, że decyzja w tej sprawie będzie rozpatrywana przez Radę Ministrów w połowie maja. Jak zaznaczył, będzie ona oparta o opinie ekspertów.

Przypomniał, że polecenie przygotowania dokumentów związanych z planami budowy płotu otrzymał jesienią ubiegłego roku od Krajowego Zespołu Kryzysowego. Dodał, że jego resort przygotował projekt uchwały rządu i projekt ustawy w tym zakresie.

Odpowiadając na pytania rolników, Jurgiel podkreślił, że opracowanie takich projektów wymagało czasu, ponieważ trzeba było m.in. uzgodnić z ekologami i różnymi środowiskami sposób budowy.

"Jest to przygotowane, a czy będzie zrealizowane decyzję podejmie rząd teraz w maju, biorąc po uwagę wszystkie za i przeciw" - powiedział minister.

Walka z ASF

Projekt zakłada budowę zapory o długości ok. 1200 km wzdłuż wschodniej granicy Polski z Ukrainą i Białorusią oraz obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Ma mieć ona formę płotu z siatki, o wysokości do 2 metrów, który będzie zakotwiczony na głębokości ok. pół metra. W pierwszej kolejności takie ogrodzenie miałoby powstać w miejscach, które są najbardziej zagrożone migracją dzików.

W Bartoszycach szef resortu rolnictwa ocenił, że przez ostatnie ponad dwa lata udało się doprowadzić do tego, że ASF już w zasadzie nie występuje w stadach świń hodowlanych. Przypomniał natomiast, że prowadzona jest akcja redukcji dzików, które - jak mówił - stanowią teraz "główny problem" rozprzestrzeniania się ASF w kraju.

Afrykański pomór świń występuje w Polsce od 2014 r. Pierwszy przypadek u dzika stwierdzono w województwie podlaskim blisko granicy z Białorusią. Od początku trwania epizootii wykryto w Polsce 2058 przypadków u dzików oraz 108 ognisk u świń. Dotychczas cztery województwa objęte są ograniczeniami w związku z ASF: podlaskie, lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie.

Po spotkaniu w Bartoszycach minister Krzysztof Jurgiel odwiedzi w niedzielę również Karolewo k. Kętrzyna i Jeziorany. Wizyta polityka na Warmii i Mazurach odbywa się w ramach kampanii Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna".

Spotkania z wyborcami to część zapowiedzianego przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas kwietniowej konwencji Zjednoczonej Prawicy objazdu po kraju najważniejszych polityków obozu rządzącego.