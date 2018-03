Jurgiel o płocie na wschodniej granicy: Chcemy zacząć budowę we wrześniu

"Zakładamy, że budowa płotu przed dzikami wzdłuż wschodniej granicy Polski powinna ruszyć we wrześniu" - poinformował na poniedziałkowej konferencji minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Płot ma zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Jurgiel wraz z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem brali udział w konferencji prasowej podsumowującej poniedziałkowe spotkanie dot. walki z afrykańskim pomorem świń (ASF) w UE.

Minister pytany przez dziennikarzy, kiedy może ruszyć budowa zapory na wschodniej granicy, stwierdził, że powinna się ona rozpocząć we wrześniu.

"Na Komitecie Stałym (Rady Ministrów) będzie rozpatrywana uchwała ws. programu budowy płotu. Przygotowana jest ustawa. Zakładamy, że od września powinna ruszyć budowa" - powiedział szef resortu rolnictwa.

Koszt budowy zapory szacowany jest na ok. 300 mln zł. Będzie ona miała formę płotu z odpowiednią siatką, o wysokości do 2 metrów, który będzie zakotwiczony na głębokości ok. pół metra. Zapora ma być zbudowana wzdłuż wschodniej granicy Polski z Ukrainą i Białorusią (ok. tysiąc kilometrów). Inwestycja ma być prowadzona w okresie 3-4 lat. W pierwszej kolejności mają być stawiane zapory w miejscach, które są najbardziej zagrożone migracją dzików.