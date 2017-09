Justyn Piskorski nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Sejm wybrał kandydata PiS Justyna Piskorskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zajmie miejsce zmarłego w lipcu sędziego Lecha Morawskiego.

Zdjęcie Justyn Piskorski /Jakub Kamiński /PAP

Za głosowało 248 posłów, przeciw było 3, 18 wstrzymało się od głosu. Nie głosowali posłowie PO, Nowoczesnej, PSL i UED.

Reklama

W grudniu 2015 r. Sejm wybrał Morawskiego do TK. Ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński przez ponad rok - podobnie jak wybranych wtedy Mariusza Muszyńskiego i Henryka Ciocha - nie dopuszczał go do orzekania. Powoływał się na wyroki TK z grudnia 2015 r. o tym, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku 2015 r. (od których prezydent Andrzej Duda nie przyjął ślubowania - PAP) na podstawie prawnej uznanej przez TK za zgodną z konstytucją. Do orzekania Morawski został ostatecznie dopuszczony po 20 grudnia 2016 r., kiedy prezesem TK - po zakończeniu kadencji Rzeplińskiego - została Julia Przyłębska.

Przed głosowaniem wiceszef PO, b. minister sprawiedliwości Borys Budka stwierdził, że głosowanie nad kandydaturą Piskorskiego to kolejna odsłona "spektaklu", którym PiS buduje "kolejne pseudoinstytucje".

"Dzisiejszy spektakl, który fundujecie Polakom jest nieważny, nie ma wolnego miejsca w TK, bowiem TK w grudniu 2015 r. przesądził o ważności wyboru 3 sędziów TK. Państwo zakłamujecie rzeczywistość tak jak zakłamujecie w przypadku udawanej pomocy ofiarom nawałnic" - dodał.

Gasiuk-Pihowicz podnosiła, że Piskorski "wydaje się być osobą, która nie powinna pełnić żadnej funkcji państwowej". "Z lektury jednego z tekstów autorstwa pana Piskorskiego można odnieść wrażenie, że jest on po prostu zwolennikiem przemocy i agresji w rodzinie. Cytuję: +obecnie obserwujemy dalszy zamach na ojcostwo w postaci w różnego rodzaju aktów prawnych zmierzających do walki z przemocą w rodzinie+" - mówiła posłanka N.

"Czy więc zdaniem zaprezentowanej przez PiS osoby walka z przemocą w rodzinie to zamach na ojcostwo? Wysoka Izbo, ktoś, kto wysuwa takie twierdzenia powinien się raczej znaleźć w galerii XIX-wiecznych osobliwości, a nie wśród osób, którą jakakolwiek partia zaprezentuje na jakiekolwiek stanowisko w instytucji publicznej" - dodała.

Z kolei poseł PSL Krzysztof Paszyk stwierdził, że warto wrócić do pomysłu ustawy "konsensualnej", który zgłosili kilka miesięcy temu ludowcy. "Ciągle jest możliwość pracy nad ustawą konsensualną, by na poziomie parlamentarnym spróbować znaleźć wyjście z tej fatalnej sytuacji, która przede wszystkim i o tym zaczynają Polacy mówić, rzutuje negatywnie na nich" - powiedział.

Natomiast poseł PiS Marek Ast podkreślił, że w imieniu PiS chce poprzeć kandydaturę Piskorskiego ze względu na jego "przymioty zawodowe". "Jest to absolutnie, zdecydowanie znakomity kandydat na stanowisko sędziego TK. Klub PiS będzie głosował za tą kandydaturą" - dodał.

46-letni Piskorski, dr hab. nauk prawnych, pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje Katedrą Prawa Karnego wydziału prawa. Zajmuje się zagadnieniami prawa karnego, polityki kryminalnej i kryminologii. Odbył aplikację prokuratorską.