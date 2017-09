Kaczyński dla "GP": Nie widzę przesłanek, by wprowadzić w Polsce system prezydencki

"Zupełnie otwarcie powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek, przy ustabilizowanym systemie politycznym, do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki" - mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska".

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił wywiadu "Gazecie Polskiej", a fragment rozmowy zaprezentował portal Niezalezna.pl.



Reklama

"Zupełnie otwarcie powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek, przy ustabilizowanym systemie politycznym, do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki, który zawsze tworzy ryzyko, iż osoba bez odpowiedniego doświadczenia politycznego, bez umiejętności, a czasem - może się tak zdarzyć, tylko proszę nie odnosić tego do pana Andrzeja Dudy - człowiek złej woli uzyska bardzo dużą władzę, i to bez realnej kontroli" - powiedział prezes PiS.

Dodano, że cały wywiad z prezesem PiS ukaże się w najnowszym numerze tygodnika - 4 października.

Dyskusja na temat odpowiedniego systemu politycznego dla Polski toczy się od momentu, kiedy prezydent Andrzej Duda zapowiedział konsultacje dotyczące nowej konstytucji.