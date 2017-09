Kaczyński mobilizuje swoich posłów

Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się we wtorek z posłami z południowo-zachodnich okręgów Polski. Jak poinformował szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki rozmowy dotyczyły m.in. mobilizacji posłów do pracy w regionach i przygotowań do wyborów samorządowych.

Terlecki podkreślił, że było to drugie z czterech zaplanowanych spotkań prezesa PiS z posłami i miało charakter posiedzenia klubu.

"Przede wszystkim realizujemy taki pomysł, że klub został podzielony na posłów z czterech okręgów czy szeroko rozumianych regionów Polski i takie cztery spotkania kolejne się odbywają po to, żeby umożliwić dyskusję" - powiedział.

"W gronie trzystu osób trudno jest rozmawiać, w gronie sześćdziesięciu łatwiej i to jest powód, dla którego jest ten podział" - dodał.

Szef klubu PiS zaznaczył, że jednym z tematów spotkania były przygotowanie i mobilizacja posłów "do większej aktywności w nowym sezonie politycznym.

"Szczególnie w tym niełatwym momencie, jakim będzie teraz przeprowadzenie reformy sądownictwa" - zaznaczył Terlecki.

"Chodzi także o to, aby posłowie funkcjonowali w swoim terenie jako ci, którzy popularyzują ten temat, który dla wielu wyborców jest trudny i mało zrozumiały" - podkreślił.

Terlecki poinformował również, że w partii trwają przygotowania do wyborów samorządowych. "Tutaj jest wiele problemów i konieczne są pewne zmiany w przepisach wyborczych, takie, które by usprawniły prace komisji wyborczych, ale też zapewniły większą transparentność procesu wyborczego" - powiedział.

"Jeżeli uda nam się w stosunkowo krótkim czasie przeprowadzić reformę sądownictwa, to wtedy możliwa będzie dyskusja o jakiś głębszych zmianach w ordynacji. Jeżeli nie, to one się ograniczą do tych elementów usprawniających sam przebieg wyborów mniej więcej w takim kształcie ordynacji jakim jest obecnie" - dodał.

Szef klubu PiS poinformował, że w posiedzeniu wzięli udział posłowie z województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego oraz ministrowie, w tym wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, szef MON Antoni Macierewicz, minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz wiceministrowie sprawiedliwości Patryk Jaki i Michał Wójcik.

Jak dowiedziała się PAP od polityków biorących udział w spotkaniu, prezes PiS zaznaczył we wtorek, że przeprowadzenie zmian w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważne i od nich zależą dalsze działania partii.

"Wielokrotnie podkreślane było, że jedność obozu prawicy jest najważniejsza i trzeba ją zachować za wszelką cenę" - dodał polityk PiS pragnący zachować anonimowość.

"Podkreślane było też, że relacje z prezydentem Andrzejem Dudą są dobre oraz, że dojdzie do kolejnych spotkań prezesa PiS z prezydentem" - mówił polityk.

Według niego podczas spotkania szef partii podtrzymał swoje wcześniejsze słowa, że w listopadzie dojdzie do przeglądu resortów i w zależności od tego, jakie będą jego wyniki wówczas mogą zostać podjęte decyzje, co do ewentualnych zmian w rządzie.

Pierwsze z cyklu spotkań prezesa PiS z posłami z okręgów odbyło się w połowie września. Głównymi tematami rozmów z parlamentarzystami z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego były wówczas, jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP, poprawa komunikacji między parlamentarzystami a rządem oraz planowane zmiany legislacyjne.

"Mowa była o tym, że czasem brakuje tej komunikacji i musi być większa dyscyplina, jeśli chodzi o formułowanie przekazu" - mówił w rozmowie z PAP jeden z polityków PiS biorących udział w spotkaniu.

Jak dowiedziała się PAP, kolejne spotkania parlamentarzystów PiS z prezesem Kaczyńskim, mają odbywać się każdorazowo przed posiedzeniem Sejmu.

Mateusz Roszak, Rafał Białkowski (PAP)